25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बालाघाट

केक काट कर मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मदिन

देर रात से ही दिनभर किए गए विभिन्न कार्यक्रम

बालाघाट

Mukesh Yadav

Dec 25, 2025

देर रात से ही दिनभर किए गए विभिन्न कार्यक्रम

देर रात से ही दिनभर किए गए विभिन्न कार्यक्रम

इसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख क्रिसमस पर्व गुरूवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रम किए गए। शहर के प्रमुख मेथोडिस्ट और केथोलिक चर्च में यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर को सुबह से ही विशेष आराधना, गीत, संगीत, ड्रामा सहित संस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। यहां अनुयायियों ने केक काटकर जन्म दिवस सेलिब्रेट किया। एक दिन पूर्व केथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के आगमन के संदेश को लेकर पदयात्रा निकाली गई थी। मेथाडिस्ट चर्च में पूर्व से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। मेथाडिस्ट चर्च में सुबह विशेष आराधना की गई। इसके बाद प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा गया। चर्च के फादर ने बताया कि आज प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सभी इसाई भाई बहनों ने अपने-अपने घरों से केक लाया। केक कटवाकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। देर रात शानदार आतिशबाजी भी की गई।

प्रभु यीशु ने आपसी भाईचारा का दिखाया रास्ता

प्रभू यीशू ने आपसी भाईचारे का रास्ता दिखाया और मानव धर्म को किस तरह से निभाना है, की राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह विचार बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भरवेली के जीवन ज्योति आश्रम में क्रिसमस डे पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। हर साल की तरह भरवेली हीरापुर के जीवन ज्योति आश्रम में क्रिसमस डे का आयोजन किया गया। विधायक अनुभा मुंजारे अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

इस अवसर पर डॉ आर्च विशप आमोस ने मनुष्य जीवन के सुख समृद्धि एवं खुशहाली हेतु प्रभु यीशु से प्रार्थना की। इस प्रार्थना सभा में विधायक के अलावा बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के अनुयायी शामिल रहे।

25 Dec 2025 07:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / केक काट कर मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मदिन

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

