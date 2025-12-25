केक काट कर मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मदिन

इसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख क्रिसमस पर्व गुरूवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रम किए गए। शहर के प्रमुख मेथोडिस्ट और केथोलिक चर्च में यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर को सुबह से ही विशेष आराधना, गीत, संगीत, ड्रामा सहित संस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। यहां अनुयायियों ने केक काटकर जन्म दिवस सेलिब्रेट किया। एक दिन पूर्व केथोलिक चर्च में प्रभु यीशु के आगमन के संदेश को लेकर पदयात्रा निकाली गई थी। मेथाडिस्ट चर्च में पूर्व से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। मेथाडिस्ट चर्च में सुबह विशेष आराधना की गई। इसके बाद प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा गया। चर्च के फादर ने बताया कि आज प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सभी इसाई भाई बहनों ने अपने-अपने घरों से केक लाया। केक कटवाकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। देर रात शानदार आतिशबाजी भी की गई।