शान से विराजे बालाघाट के राजा, दस दिनों तक चलेगा दरबार

इस वर्ष बड़ा संयोग होना बताया जा रहा है। आज ही भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का पर्व हरितालिका तीज महिलाओं ने मनाया। आज ही शिव-पार्वती पुत्र भगवान गणेश को विराजित किया गया। इस कारण तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन होने से तीज पूजन के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजित की गई। जिलेभर में गणेशोत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। दूर दराज की गणेश समितियों के पदाधिकारियों ने डोंल नंगाड़ों और डीजे की धुन पर प्रतिमाओं को विभिन्न माध्यमों से अपने क्षेत्र तक लेकर गए। सुबह से देर शाम तक प्रतिमाओं को लेजाने का सिलसिला चलता रहा। मूर्तिकारों के यहां देर रात तक ग्राहकों की भीड़ रही।