Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

शान से विराजे बालाघाट के राजा, दस दिनों तक चलेगा दरबार-

घर-घर और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमाएं दस दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ होगी विशेष आराधना दिनभर प्रतिमाओं को ले जाने का चला सिलसिला

बालाघाट

Mukesh Yadav

Aug 27, 2025

गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंजा शहर
गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंजा शहर

प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों और घरों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी विशेष पूजा आराधना शुरू कर दी गई है। पूजा आराधना का यहां सिलसिला 10 दिनों तक चलेगा। 11 वे दिन गणेश प्रतिमाओं का विभिन्न जलाशयों व नदी में विसर्जन किया जाएगा। 27 अगस्त को प्रथम पूज्य भगवान गणेश के आगमन को लेकर घर, मंदिर और पंडालों में भक्तों ने मनोहारी प्रतिमा को विराजित किया।

इस वर्ष बड़ा संयोग होना बताया जा रहा है। आज ही भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का पर्व हरितालिका तीज महिलाओं ने मनाया। आज ही शिव-पार्वती पुत्र भगवान गणेश को विराजित किया गया। इस कारण तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन होने से तीज पूजन के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजित की गई। जिलेभर में गणेशोत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। दूर दराज की गणेश समितियों के पदाधिकारियों ने डोंल नंगाड़ों और डीजे की धुन पर प्रतिमाओं को विभिन्न माध्यमों से अपने क्षेत्र तक लेकर गए। सुबह से देर शाम तक प्रतिमाओं को लेजाने का सिलसिला चलता रहा। मूर्तिकारों के यहां देर रात तक ग्राहकों की भीड़ रही।

बालाघाट के राजा हुए विराजित

शहर में प्रमुख रूप से राजघाट चौक, सराफा बाजार, विध्नवासिनी समिति, त्रिपुर सुंदरी गणेश समिति भटेरा चौकी, चटपटी गणेश, झांसी रानी चौक, मोतीनगर चौक, बूढ़ी, सरेखा, बैहर के अलावा सरेखा कोसमी, नवेगांव, भटेरा, कुम्हारी रोड सहित अन्य स्थानों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर 10 दिन विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। पिछले वर्षो की तरह इस बार भी सराफा बाजार में बालाघाट के राजा के नाम से मशहूर प्रतिमा को विराजित कर दिया गया है। दोपहर में भारी उत्साह के साथ प्रतिमा को स्थापना स्थल तक ले जाया गया। देर रात तक प्रतिमा स्थापित की गई।

7 सितंबर को होगा विसर्जन

27 अगस्त से शुरू हुए गणेश उत्सव का 07 सितंबर को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समापन किया जाएगा। जिले के विभिन्न जलाशयों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रतिमाओं का विसर्जन कर गणेश उत्सव का समापन होगा। इसके पूर्व विभिन्न समितियां पंडालों और घरों से प्रतिमाएं विसर्जन स्थल तक ढोल नंगाड़ो, बैंड बाजे व डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भक्तगण गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू लौकरयां के जयघोष के साथ बप्पा को विदाई देंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / शान से विराजे बालाघाट के राजा, दस दिनों तक चलेगा दरबार-

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.