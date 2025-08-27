शान से विराजे बालाघाट के राजा, दस दिनों तक चलेगा दरबार

प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों और घरों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी विशेष पूजा आराधना शुरू कर दी गई है। पूजा आराधना का यहां सिलसिला 10 दिनों तक चलेगा। 11 वे दिन गणेश प्रतिमाओं का विभिन्न जलाशयों व नदी में विसर्जन किया जाएगा। 27 अगस्त को प्रथम पूज्य भगवान गणेश के आगमन को लेकर घर, मंदिर और पंडालों में भक्तों ने मनोहारी प्रतिमा को विराजित किया।
इस वर्ष बड़ा संयोग होना बताया जा रहा है। आज ही भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का पर्व हरितालिका तीज महिलाओं ने मनाया। आज ही शिव-पार्वती पुत्र भगवान गणेश को विराजित किया गया। इस कारण तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन होने से तीज पूजन के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजित की गई। जिलेभर में गणेशोत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। दूर दराज की गणेश समितियों के पदाधिकारियों ने डोंल नंगाड़ों और डीजे की धुन पर प्रतिमाओं को विभिन्न माध्यमों से अपने क्षेत्र तक लेकर गए। सुबह से देर शाम तक प्रतिमाओं को लेजाने का सिलसिला चलता रहा। मूर्तिकारों के यहां देर रात तक ग्राहकों की भीड़ रही।
शहर में प्रमुख रूप से राजघाट चौक, सराफा बाजार, विध्नवासिनी समिति, त्रिपुर सुंदरी गणेश समिति भटेरा चौकी, चटपटी गणेश, झांसी रानी चौक, मोतीनगर चौक, बूढ़ी, सरेखा, बैहर के अलावा सरेखा कोसमी, नवेगांव, भटेरा, कुम्हारी रोड सहित अन्य स्थानों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर 10 दिन विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। पिछले वर्षो की तरह इस बार भी सराफा बाजार में बालाघाट के राजा के नाम से मशहूर प्रतिमा को विराजित कर दिया गया है। दोपहर में भारी उत्साह के साथ प्रतिमा को स्थापना स्थल तक ले जाया गया। देर रात तक प्रतिमा स्थापित की गई।
27 अगस्त से शुरू हुए गणेश उत्सव का 07 सितंबर को प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समापन किया जाएगा। जिले के विभिन्न जलाशयों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। प्रतिमाओं का विसर्जन कर गणेश उत्सव का समापन होगा। इसके पूर्व विभिन्न समितियां पंडालों और घरों से प्रतिमाएं विसर्जन स्थल तक ढोल नंगाड़ो, बैंड बाजे व डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भक्तगण गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू लौकरयां के जयघोष के साथ बप्पा को विदाई देंगे।