भाई ने बहन को कुल्हाड़ी मार उतारा मौत के घाट

बिरसा थाना के ग्राम मठारी सागौन टोला का मामला
बिरसा थाना के पुलिस चौकी सालेटेकरी अंतर्गत ग्राम मठारी के सागौन टोला में एक सगे भाई ने अपनी बहन की कुल्हाड़ी से गले में वार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार को पुलिस ने सूचना मिलने पर रक्तरंजिश हालत में शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार, सोनवती बाई पति चैतराम धुर्वे 42 वर्ष ने 10-12 साल पूर्व अपने भाई पंचू पिता धरमसिंह परते 40 वर्ष को पैसों की जरूरत पड़ने पर जेवर बेचने यह बात कहकर दिए थे कि वह बाद में लेकर देगा। इसी बात को लेकर सोनवती बाई अपने भाई से जेवर लेने की बात कई बार कहते रहती थी।
सोमवार की रात्रि 12 से एक बजे के बीच यही बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। पंचू ने आवेश में आकर घर के अंदर रखी कुल्हाड़ी से सोनवती के गले पर दो तीन वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। थाना प्रभारी रेवल सिंह बरड़े ने बताया कि सगे भाई ने जेवर लेने की बात को लेकर अपनी बहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। शव बरामद कर लिया गया है। आरोपित के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर, उसकी तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप जाएगा।
