भाई ने बहन को कुल्हाड़ी मार उतारा मौत के घाट

सोमवार की रात्रि 12 से एक बजे के बीच यही बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। पंचू ने आवेश में आकर घर के अंदर रखी कुल्हाड़ी से सोनवती के गले पर दो तीन वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। थाना प्रभारी रेवल सिंह बरड़े ने बताया कि सगे भाई ने जेवर लेने की बात को लेकर अपनी बहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। शव बरामद कर लिया गया है। आरोपित के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर, उसकी तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप जाएगा।