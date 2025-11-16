बैलगाड़ी और टै्रक्टर रैली निकाल किया गया प्रदर्शन

बारिश एवं कीट व्याधि से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। खैरलांजी क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिया जाए। सरकार चुनावी वादे अनुसार किसानों की धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदे। किसानों को 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाए। प्रभावित धान को खरीदी केन्द्रों पर अस्वीकार ना किया जाए। किसानों का खरीफ सत्र 2025-26 का ऋण माफ किया जाए। किसानों को 18 घंटे बिजली दी जाए। क्षेत्र में जंगली सूकरों का आतंक बढ़ चुका है। किसानों को सूकर मारने का अधिकार दिया जाए।

जब संगठन का ज्ञापन प्रारंभ में मिला था, तभी से सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। शासन की गाइडलाइंस के अनुसार किसानों को हुए फसल नुकसान का वास्तविक सर्वे कर मुआवजे के प्रकरण बनाए जा रहे हैं।

छवि पंत, तहसीलदार