यहां हवा में स्वच्छता अभियान, नाक बंद कर गुजरने की मजबूरी

वार्ड क्रमांक 28 में गंदगी का साम्राज्य है। घरों से निकला निस्तार पानी ओव्हरफ्लो होने के कारण नालियों से बाहर रोड में बह रहा है, जिससे वार्डवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में पक्की नालियां नहीं होने की वजह से वार्ड के लोगों को खासी दिक्कते हो रही हैं। वार्डवासियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में पार्षद को कई बार बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्डवासियों में आक्रोश है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए और पक्की नालियां बनवाई जाएं, ताकि उन्हें गंदगी से निजात मिल सके।

हमारे द्वारा लगातार वार्ड में सफाई कराई जाती है, विगत दो दिन पूर्व ही नपा के कर्मचारियों ने वार्ड की सभी नालियों की सफाई की है। वार्डवासियों को भी अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वार्ड में नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है। शीघ्र ही नाली निर्माण किया जाएगा, जिससे वार्डवासियों को परेशानी न हो।

संगीता खगेश कावरे, पार्षद वार्ड 28 बालाघाट