यहां हवा में स्वच्छता अभियान, नाक बंद कर गुजरने की मजबूरी

शहर के वार्ड 28 में गंदगी का साम्राज्य, पार्षद का नहीं ध्यान
शहर के वार्ड 28 स्नेह नगर में पक्की नाली निर्माण न होने से जल निकासी अवरुद्ध है। गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है। आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। इससे लोगों में रोष गहराता जा रहा है। बीते कुछ समय पूर्व सीसी सडक़ का निर्माण कराया गया था। लेकिन नालियों का निर्माण नहीं कराया गया। इस कारण ठीक तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। महीनों से नाली जाम है, गंदा पानी सडक़ पर बह रहा है।
वार्डवासियों ने बताया कि सडक़ पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनको गंतव्य तक जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है। वे गंदे पानी के बीच से आने-जाने को विवश हैं। पानी से बदबू आने से संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। इस संबंध में वार्ड पार्षद को भी कई बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया गया।
वार्ड के लोगों ने बताया की नाली की समस्या के साथ यहां खंभों में लगी स्ट्रीट लाइट भी कई बार खराब हो जाती है। आसामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है। वार्ड के उक्त मार्ग से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। स्कूली बच्चें और बुजुर्ग इस मार्ग से चलने में खासे परेशान होते हैं। लेकिन वार्ड के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नपा द्वारा खंभो में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, वह मुश्किल से महीना भर चलने के बाद बंद हो जाती है। वार्ड के मुख्य मार्ग में अंधेरा छा जाता है। जिसे चालू करने के लिए भी कई सप्ताह बीत जाते हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता।
वार्ड क्रमांक 28 में गंदगी का साम्राज्य है। घरों से निकला निस्तार पानी ओव्हरफ्लो होने के कारण नालियों से बाहर रोड में बह रहा है, जिससे वार्डवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में पक्की नालियां नहीं होने की वजह से वार्ड के लोगों को खासी दिक्कते हो रही हैं। वार्डवासियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में पार्षद को कई बार बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्डवासियों में आक्रोश है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए और पक्की नालियां बनवाई जाएं, ताकि उन्हें गंदगी से निजात मिल सके।
हमारे द्वारा लगातार वार्ड में सफाई कराई जाती है, विगत दो दिन पूर्व ही नपा के कर्मचारियों ने वार्ड की सभी नालियों की सफाई की है। वार्डवासियों को भी अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वार्ड में नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है। शीघ्र ही नाली निर्माण किया जाएगा, जिससे वार्डवासियों को परेशानी न हो।
संगीता खगेश कावरे, पार्षद वार्ड 28 बालाघाट
