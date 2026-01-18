मनरेगा में बदलाव और इंदौर की दुखद घटना पर कांग्रेस ने जताया विरोध

धरना उपवास के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर विरोध दर्ज कराया गया। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) गरीबों के लिए जीवनरेखा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार का कानूनी अधिकार मिला है, लेकिन वर्तमान में किए जा रहे बदलाव इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अभी 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रही है, तो सरकार आगे कैसे 125 दिन का रोजगार दे पाएगी, ग्रामीण मजदूरों की रोजगार और आजीविका खतरे में पड़ रही है। इसी तरह इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीले पानी से हुई मौतों को लेकर भी गहरा रोष व्यक्त किया गया।

वक्ताओं ने कहा कि यह घटना शासन-प्रशासन की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में विफलता के कारण निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अत्यंत दुखद और निंदनीय है।