इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पहले मैच में निर्णायक के निर्णय को लेकर हुआ विवाद

कुछ देर बाद भोपाल टीम के तीसरे गोल को लेकर मुख्य एम्पायर ने गोल दे दिया। लेकिन रायसेन टीम के खिलाडिय़ों के आपत्ति लेने पर सेकेंड एम्पायर द्वारा इसे गोल नहीं होना कहा गया। दोनों निर्णायकों के आपस में चर्चा करने के बाद इसे गोल नहीं दिया गया। इससे भोपाल टीम नाराज हो गई, खेलने से मना कर दिया। काफी समझाईश के बाद भी भोपाल टीम नहीं मानी। निर्धारित समय बाद टेक्नीकल डेस्क ने समय समाप्ति का बिगुल बजाते हुए रायसेन की जीत घोषित की। इस निर्णय का भोपाल टीम ने काफी विरोध जताया। इस विरोध और समझाने के प्रयास में अधिक समय हो जाने के कारण दूसरा सेमी फाइनल मैच नहीं हो सका।