दंपती की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर फरार हो गए हत्यारे

जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदी में एक व्यापारी दंपती की हत्या का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड ठीक 53 दिन बाद फिर से एक पति-पत्नी की निर्मम हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लगातार दूसरे बड़े दोहरे हत्याकांड से जिलेवासियों में दहशत और पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। हत्यारे पुलिस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। पिछले बार की तरह ही इस बार भी पुलिस सांप निकल जाने के बाद लाठी पिटने वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आई। मौके पर पहुंचकर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने औपचारिता पूर्ण की। घटना को लेकर पुलिस की ओर से कोई सकारात्मक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। विवेचना करने की बात पुलिस कह रही है।
जानकारी के अनुसार कटंगी मुख्यालय के वार्ड नंबर दो निवासी मृतक रमेश पिता चैतराम हाके (65) सिंचाई विभाग में चालक था, जो सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी धर्म पत्नी पुष्तकला (60) हैं। हाके दंपती के सुनील और योगेश दो पुत्र है। दोनों नागपुर में रहते हैं। 6 नवंबर की सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था। पड़ोसी के साथ जब घर के अंदर देखा गया होश उड़ गए। हाके दंपती की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव खून से लथपत अवस्था में पड़े हुए थे। मृतक महिला का शव किचन और पति का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था। पुलिस ने घर को सीज कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार कटंगी क्षेत्र में 53 दिनों में यह दूसरा दोहरा हत्याकांड सामने आया है। इसके पूर्व 14 सितंबर को मोहगांव नांदी निवासी हार्डवेयर व्यापारी हेमेंद्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता बिसेन की भी उन्हीं के घर में धारदार हथियार से गला रेतकर और सिर पर भारी वस्तु से वारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन अब तक हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। इसके बाद हांके दंपती के दोहरे हत्याकांड ने पुलिस ने नींद उड़ा दी है।
कटंगी के वार्ड दो और मोहगांव नांदी में हुए दो दंपती के मामलों में पति-पत्नी दोनों की ही एक जैसे ही हत्या होने की जानकारी सामने आ रही है। नांदी मामले में भी हत्यारों ने दंपती का धारदार हथियार से गला रेतकर और सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या की थी। इस मामले में भी गले रेतकर हत्या करने के बाद हत्यारों के फरार होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में दोनों ही मामलों का एक-दूसरे से जोडकऱ देखा जा रहा है। पूर्व मामलों के हत्यारे अब भी खुली हवा में सांसे ले रहे हैं। उन्हीं हत्यारों के द्वारा हांके दंपती की भी हत्या किए जाने कयास लगाए जा रहे हंै।
पुलिस सूत्रों की माने तो हांके दंपती की हत्या लूटपाट के मकसद से की गई होगी। बताया गया कि पुलिस जांच में मृतक महिला के पहने हुए गहने और मोबाइल गायब मिले हैं। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्यारे लूट पाट के इरादे से घर में घुसे होंगे। इस दौरान हाथापाई हुई होगी और आरोपियों ने दोनों दंपती की निर्मम हत्याकर गहने उताकर फरार हो गए। हालाकि बताया जा रहा है कि घर में कोई सामान बिखरा नहीं पाया गया सिर्फ पहने हुए गहनों के गायब होने की बात सामने आई है।
वारदात की जानकारी सुबह आस पड़ोस में लगने पर सभी में दहशत और पुलिस के प्रति नाराजगी के भाव देखे गए। हत्या की जानकारी आग की फैलने पर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लग गया था। सभी सघन बस्ती के बीच इस के तरह के हत्याकांड को लेकर अफसोस जाहिर करते सुनाई दिए। हांके दंपति का सडक़ के किनारे ही घर होने इसके बावजूद हत्यारों के आसानी से हत्या फरार हो पर पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते लोग नजर आए।
दो माह में दो दोहरे हत्या कांड के बाद पुलिस भी सकते में आ रही है। हांके दंपती के मामले में सुबह तो स्थानीय पुलिस फोन और अन्य माध्यमो से जानकारी दे रही थी। लेकिन शाम के वक्त टीआई, एसडीओपी सहित अन्य विवेचना अधिकारियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। स्थानीय जानकारों के अनुसार दो माह के अंदर दो बड़े हत्याकांड के बाद पुलिस के प्रति नागरिक में भारी आक्रोश पनप रहा है। पुलिस की कार्यकुशलता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं बड़े मामलों को छोड़ हेलमेट जैसी कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों का व्यस्त रहना भी लोगों की नराजगी का कारण बनते नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकि से जांच किए जाने की बात कह रही है।
वार्ड नंबर दो निवासी एक दंपती का उन्हीं के घर में खून से सना शव मिले है। प्रथम दृष्टया जिनकी किसी अज्ञात लोगों ने हत्या करना प्रतीत हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में बालाघाट से डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम बुलाकर जांच की जा रही है।
धर्मेंद्र कुसराम, थाना प्रभारी कटंगी
