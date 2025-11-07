दंपती की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर फरार हो गए हत्यारे

दो माह में दो दोहरे हत्या कांड के बाद पुलिस भी सकते में आ रही है। हांके दंपती के मामले में सुबह तो स्थानीय पुलिस फोन और अन्य माध्यमो से जानकारी दे रही थी। लेकिन शाम के वक्त टीआई, एसडीओपी सहित अन्य विवेचना अधिकारियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया था। स्थानीय जानकारों के अनुसार दो माह के अंदर दो बड़े हत्याकांड के बाद पुलिस के प्रति नागरिक में भारी आक्रोश पनप रहा है। पुलिस की कार्यकुशलता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं बड़े मामलों को छोड़ हेलमेट जैसी कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों का व्यस्त रहना भी लोगों की नराजगी का कारण बनते नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकि से जांच किए जाने की बात कह रही है।

वार्ड नंबर दो निवासी एक दंपती का उन्हीं के घर में खून से सना शव मिले है। प्रथम दृष्टया जिनकी किसी अज्ञात लोगों ने हत्या करना प्रतीत हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में बालाघाट से डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम बुलाकर जांच की जा रही है।

धर्मेंद्र कुसराम, थाना प्रभारी कटंगी