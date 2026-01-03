एक साल में ही करोड़ों की सीसी सडक़ में आ रही दरारें

जिले के लालबर्रा क्षेत्र के नेवरगांव, जाम, छिंदलई से लामता सीसी सडक़ का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से कराया गया है। अभी सडक़ निर्माण के मुश्किल से एक वर्ष का समय हुआ और सडक़ जवाब देने लगी है। सडक़ कुछ स्थानों पर दरारें आने लगी है। साइड सोल्डर नहीं भरे जाने और नाली निर्माण न होने से भी चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार सडक़ दोनों साइड से नौ-नौ फीट और मोटाई लगभग डेढ़ फीट की है। बारिश के दिनों में अधिक वर्षा होने पर स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी होगी। ग्रामीणों ने सडक़ निर्माण के दौरान मापदंडों की अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं।