बालाघाट

एक साल में ही करोड़ों की सीसी सडक़ में आ रही दरारें

नेवरगांव जाम छिंदलई से लामता पहुंच सडक़ निर्माण का मामला

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 03, 2026

नेवरगांव जाम छिंदलई से लामता पहुंच सडक़ निर्माण का मामला

नेवरगांव जाम छिंदलई से लामता पहुंच सडक़ निर्माण का मामला

जिले के लालबर्रा क्षेत्र के नेवरगांव, जाम, छिंदलई से लामता सीसी सडक़ का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से कराया गया है। अभी सडक़ निर्माण के मुश्किल से एक वर्ष का समय हुआ और सडक़ जवाब देने लगी है। सडक़ कुछ स्थानों पर दरारें आने लगी है। साइड सोल्डर नहीं भरे जाने और नाली निर्माण न होने से भी चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों के अनुसार सडक़ दोनों साइड से नौ-नौ फीट और मोटाई लगभग डेढ़ फीट की है। बारिश के दिनों में अधिक वर्षा होने पर स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी होगी। ग्रामीणों ने सडक़ निर्माण के दौरान मापदंडों की अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं।

उभर आई गिट्टियां

ग्रामीणों ने बताया कि सीमेंट सडक़ में गुणवत्ता की अनदेखी के कारण कुछ स्थानों पर सडक़ की गिट्टियां बाहर आ गई है। वाहन गुजरने पर पंचर होने की आशंका बनी रहती है। दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कर्मचारी अपनी इसी कमजोरी को छिपाने कुछ दिनों से सडक़ में सीमेंट पानी का घोल पिला रहे हैं।ञ ताकि निर्माण में बरती गई लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई न दें।

13 करोड़ से बनी है सडक़

जानकरी के अनुसार एक साल पूर्व लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 बालाघाट की ओर से 1385.63 लाख रुपए की लागत से 12 किमी की सडक़ बनाई गई है। यह कार्य वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से करवाया गया है। सडक़ के पांच वर्ष तक मेंटनेंस की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेकिन कुछ समय में ही सडक़ में कुछ स्थानों में अनियमितताएं सामने आ रही है। सडक़ के गढ्डों को सही से भरने और गुणवत्ता युक्त मजबूत सडक़ की मांग की गई है।

वर्सन

निर्माण के बाद मेंटेनेंस सुधार कार्य करने के लिए 5 वर्ष का समय रहता है। नाली निर्माण का कोई स्टीमेट नहीं था, सीमेंट का घोल सीसी सडक़ में मजबूती देने के लिए किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा सुधार कार्य करवाया जाएगा।
अरुणा सिरसाम, उपयंत्री व एसडीओ लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 बालाघाट

Published on:

03 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एक साल में ही करोड़ों की सीसी सडक़ में आ रही दरारें

