आवासीय पट्टे और पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग

विशेष जनजाति बैगा परिवारों के उत्थान हेतु शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बैगा परिवार अभी भी इससे दूर हैं। सरकारी जमीन पर दशकों से निवास करने के बावजूद उन्हें अब तक मकान का पट्टा नहीं दिया गया। जीवन स्तर सुधार की योजनाएं महज खानापूर्ति साबित हो रही हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि मजबूरी में परिवार झोपडिय़ों में ही जीवन बिताने को विवश है। इन्होंने बताया कि शासन ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली, सडक़ और पेयजल जैसी तमाम सुविधाएं तो दे दीं, लेकिन आवासीय पट्टे का प्रावधान आज तक नहीं हुआ। लगभग 40 से 42 परिवारों के 200 से अधिक लोग आज भी उसी भूमि पर कच्चे आशियाने में रहते हैं।