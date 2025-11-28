फास्ट ट्रेक कोर्ट में मामला चलाने व आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग

रितु भंडारकर की हत्या के विरोध में कलार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
जिले के बैहर आमगांव में गत दिनों एक युवक द्वारा दिन दहाड़े कलार समाज की एक बेटी रितु भंडारकर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में 28 नवंबर को जिला सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा शहर के अंबेडकर चौक समीप स्थित तुरकर भवन में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस प्रकरण को फास्टट्रेक कोर्ट में चलाया जाए व आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। मृतिका के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व तत्काल शासन-प्रशासन से मिलने वाली मुआवजा राशि दिया जाए।
इस दौरान जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के अध्यक्ष राधेलाल दवने, संजीव धुवारे, शिवाजी बाविसताले, राजेन्द्र साकरे, तरूण सेवईवार, चन्द्रकांत पिपलेवार, केवल सोनेकर, राकेश दौने, धनजंय सोनवाने, सोहन दौने, नीलू पिपलेवार, आशुतोष डहरवाल, आशीष सोनगढ़े, महेश गुप्ता, सुनील शिवहरे, आरके सोनवाने, सतीश सोनवाने, धनजयं देशमुख, सरिता सोनेकर, अलका रामटेककर, स्वाति मुरकुटे, गीता दहीकर, रितु आसटकर, वंदना सोनवाने, ललीता भंडारकर, संगीता भंडारकर, ज्योति सोनवाने, भुवनेश्वरी आसटकर सहित संगठन के पदाधिकारी सहित पीडि़त परिवार व स्वजातीयजन भी शामिल रहे।
