26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

2026 सेलिब्रेट करने पर्यटन स्थलों की खल रही कमी

नए वर्ष में कहां मनाए पिकनिक- उजाड़ हो गए पिकनिक स्पॉट, शेष बचे स्पॉटों में नहीं पर्याप्त इंतजाम

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 26, 2025

नए वर्ष में कहां मनाए पिकनिक-

नए वर्ष में कहां मनाए पिकनिक-

नए वर्ष 2026 को शुरू होने अब 5 दिन ही शेष रह गए हैं। अभी से खासकर युवाओं में सेलिब्रेशन को लेकर खुमार नजर आने लगा है। नए वर्ष पर लोग विभिन्न तरीकों से सेलिब्रेट करने का प्लान भी बना रहे हैं। खास कर युवाओं में पिकनिक और पर्यटन स्थलों की सैर करने के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। इन खुशियों के बीच पिकनिक स्पॉट की कमियां खल रही हंै। जिले के अधिकांश पिकनिक स्पॉट उजाड़ हो गए हंै। कुछ बचे भी हंै तो उनमें पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हंै।

स्पॉट की खल रही कमी

नए साल के स्वागत में शहर के बॉटनिकल गायडन, बजरंगघाट, गांगुलपारा झरना, डूटी डेम इत्यादि पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाने वालों की धूम रहती है। इन पर्यटन स्थलों में प्राकृतिक छटाओं के बीच पिकनिक मनाने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन असुरक्षा और अव्यवस्थाओं के कारण लोग यहां जाने से कतराते हंै। इन स्थलों में उगी बड़ी-बड़ी झाडिय़ा इनके बीच जहरीले जींव जन्तुओं का खतरा पिकनिक मनाने वालों को रोकता हंै। कारण यहीं है कि हर विशेष मौकों पर लोगों को पिकनिक स्पॉटों की कमी खलती है।

वाटनिकल की दुर्दशा दयनीय

गर्रा फारेस्ट रिर्जव भूमि पर स्थापित बॉटनिकल गायडन के जीर्णोद्वार के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद मनोरंजन के साधन नहीं है। यह उद्यान उजाड़ हो गया है। पहले यहां शेर, चीतल, बहुुमुखी बंदर, मोर सहित अन्य जानवर हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ नहीं है। इसके अलावा मरम्मती करण और देखरेख के अभाव में यहां लगाई गई कुर्सिया क्षतिग्रस्त और जानवरों के पिंजरों का कोई उपयोग नहीं होने से वे कबाड़ हो रहे हैं। यहां के कर्मचारियों का कहना वन विभाग इस उद्यान के कायाकल्प को लेकर योजना बना रहा है, लेकिन यह मूर्त रूप कब लेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

पहाड़ी के पत्थर खतरनाक

जिले से समीपस्थ स्थापित गांगुलपारा, डूटी डेम का अस्तित्व भी अब विलुप्त होने की कगार में है। इस पर्यटन स्थल में बहते झरने, कटीली पहाडिय़ां एवं प्राकृतिक सौन्दर्य होने से यहां काफी संख्या में लोग आते थे। वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं होने, भयंकर रूप से दिखाई पड़ती पहाडिय़ों को फैंसिंग सहित खतरनाक स्थानों को इंगित कराने वाले सूचना बोर्ड की कमी भी महसूस की जा रही है। यदि यहां कोई चोटिल या दुर्घटना ग्रस्त होता है, कई किमी दूर तक उपचार के कोई साधन भी मुहैया नहीं है।

इसके अलावा हट्टा की बावली जिसमें कभी दो मंजिला तक पानी हुआ करता था, आज एक मंजिल पानी में ही आकर ठहर गई है। इसी तरह लांजी का किला भी सुरक्षा के अभाव में धीरे-धीरे कर जीर्ण-शीर्ण हो रहा है।
वर्जन
नए वर्ष पर पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं। लेकिन शहर में एक भी सुविधा युक्त पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसलिए नदी किनारे ही पिकनिक मनाकर सेलिब्रेट करना है।
नवीन यादव, स्थानीय युवा

पहले गर्रा वनस्पति उद्यान में जानवरों और अन्य मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। हर साल हम वहीं पर पिकनिक मनाने जाते हैं। कई कार्यक्रम में हमनें वहां करवाए हैं। वहां सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।
अजय ठाकुर, युवा मोटीवेटर

वन विभाग के पास बाटनिकल के लिए फंड आता है। उन्हें शहर के इकलौते इस उद्यान को पुन: जीर्णोद्वार करने प्रयास किए जाने चाहिए। इससे शासन को राजस्व भी प्राप्त होता है।
राजेन्द्र प्रसाद चौबे, वरिष्ठ नागरिक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 04:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / 2026 सेलिब्रेट करने पर्यटन स्थलों की खल रही कमी

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देर रात से ही दिनभर किए गए विभिन्न कार्यक्रम

देर रात से ही दिनभर किए गए विभिन्न कार्यक्रम
बालाघाट

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी के दूसरे दिन हुए पांच मैच

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी के दूसरे दिन हुए पांच मैच
बालाघाट

हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस पर्व

हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस पर्व
बालाघाट

वाहन चेकिंग के दौरान नवेगांव पुलिस ने की कार्रवाई

वाहन चेकिंग के दौरान नवेगांव पुलिस ने की कार्रवाई
बालाघाट

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, खेले गए 6 मैच

बॉयज इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, खेले गए 6 मैच
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.