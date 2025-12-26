2026 सेलिब्रेट करने पर्यटन स्थलों की खल रही कमी

गर्रा फारेस्ट रिर्जव भूमि पर स्थापित बॉटनिकल गायडन के जीर्णोद्वार के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद मनोरंजन के साधन नहीं है। यह उद्यान उजाड़ हो गया है। पहले यहां शेर, चीतल, बहुुमुखी बंदर, मोर सहित अन्य जानवर हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ नहीं है। इसके अलावा मरम्मती करण और देखरेख के अभाव में यहां लगाई गई कुर्सिया क्षतिग्रस्त और जानवरों के पिंजरों का कोई उपयोग नहीं होने से वे कबाड़ हो रहे हैं। यहां के कर्मचारियों का कहना वन विभाग इस उद्यान के कायाकल्प को लेकर योजना बना रहा है, लेकिन यह मूर्त रूप कब लेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।