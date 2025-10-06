दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद, एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा घायल, एक रेफर

जिले के मलाजखंड मोहगांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायल युवक अमन महानंद को बेहतर उपचार के लिए नागपुर मेडिकल रेफर किया गया है। जबकि अजय दास भासन, अनिकेत भासन और अभिषेक परवार का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायलों को आईसीयु में भर्ती रखा गया है। घटना गत देर शाम मोहगांव की है।

घायल अजयदास भासन की पत्नी सुनीता भासन ने बताया कि गांव से ग्रामीणों के साथ पति, भांजो और बच्चों के साथ, दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए मंडई रोड में बंजारी नदी ले जा रहे थे। इसी दौरान मोहगांव में टांडिया परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने तलवार, लोहे के पाईप, राड और क्रिकेट स्टंप्स से पति, भांजो और बच्चों के साथ मारपीट की। एक बेटी तक के कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने बताया कि पटाखा किसने फोड़ा इसकी जानकारी नहीं है लेकिन पटाखा फोडऩे को लेकर विवाद होने की जानकारी मुझे मिली थी। इसके बाद घायल लोगों को बिरसा अस्पताल लाया गया। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन पति और अन्य युवक की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला का मलाजखंड पुलिस पर आरोप है कि वह एक घंटे तक थाने में खड़ी रही, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।