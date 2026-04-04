शराबी खराब कर रहे मोहल्ले की आबोहवा, हटवा दो दुकान

महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान (भट्टी) को लेकर पूर्व में हमलोग प्रदर्शन कर चुकी है। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान कहा था कि एक अप्रेल से यह दुकान यहां नहीं खुलेगी। सांसद भारती पारधी भी बीते माह यहां प्रदर्शन की जानकारी पर आई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि दुकान यहां संचालित नहीं होगी। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वसन दिया था कि दुकान का संचालन यहां पर नहीं होगा। इसके बाद भी एक अप्रेल को दुकान खुली तो हमलोग घर से बाहर निकलकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। दुकान जब तक यहां से नहीं हटेगी प्रदर्शन जारी रहेगा।