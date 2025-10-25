Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 403 परिवारों के घर पहली बार पहुंची बिजली

अब शाम होने पर नहीं लेना पड़ेगा तेल के दीपक और टार्च का सहारा बिजली की रोशनी में व्यवस्थित रूप से पढ़ सकेंगे आदिवासी परिवारों के विद्यार्थी 216 गांवों में 1022 बिजली कनेक्शन के लिए लाइन विस्तार कार्य भी प्रस्तावित डेढ़ करोड़ की राशि खर्च कर बिजली से रोशन किए जाएंगे गांव

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Oct 25, 2025

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना बनी सहारा-

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना बनी सहारा-

जिले के नक्सल प्रभावित एवं जनजातीय बहुल ग्रामों के 403 परिवारों के घर बिजली से रोशन हुए हैं। यहां आजादी के इतने वर्षो बाद पहली बार बिजली पहुंची है। अब इन आदिवासी परिवारों के बच्चों को दिये या टार्च की रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अन्य घरेलू व व्यवसायिक कार्य भी बिजली की रोशनी में पूरा कर सकेंगे। यह सब संभव धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान से संभव हो सका है। इन ग्रामों में विद्युतीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारी ने जिन घरों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन घरों में बिजली की रोशनी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

कंपनी के अधीक्षण यंत्री अमित कुमार के अनुसार जिले के नक्सल प्रभावित एवं जनजातीय गांवों की बसाहटों के अविद्युतीकृत घरों में बिजली कार्य के लिए भारत सरकार के धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत सर्वे का कार्य किया गया है। सर्वे के बाद जिले के 216 गांवों में 1022 बिजली कनेक्शन के लिए लाइन विस्तार के माध्यम से एवं 78 परिवारों में सोलर के माध्यम से बिजली की रोशनी पहुंचाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य पर 01 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि खर्च होना है।

इन गांव में पहुंची बिजली

अमित कुमार ने बताया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत अब तक परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम आमवाही, बडग़ांव, बारिया, चनई, डोरा, फंडकी, घोड़ादेही, केशा, खलोंडी, खर्रा, नाटा, सुकड़ी के कुल 403 जनजातीय परिवारों के घरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 30 नवंबर 25 तक विभाग द्वारा पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामों तक घने वनों के बीच से बिजली की लाइन पहुंचाने का कार्य कठिन परिश्रम के साथ किया जा रहा है।

घर का अंधियारा हुआ दूर

नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं जनजातीय बहुल ग्रामों के घरों में बिजली पहुंचने से हितग्राही परिवारों के घरों का अंधियारा दूर हुआ है और बिजली की रोशनी उनके जीवन को खुशहाल बना रही है। घर में बिजली पहुंचने से 403 परिवारों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। अब उन्हें रात के समय घर में रोशनी के लिए मिट्टी तेल या अन्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बिजली पहुंचने से उनके बच्चों को रात में पढ़ाई के लिए समय और अच्छा वातावरण मिलने लगा है। बिजली की सुविधा होने से वे संचार के साधनों का भी सुगमता से उपयोग करने लगे हैं। अब उन्हें मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 09:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 403 परिवारों के घर पहली बार पहुंची बिजली

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटका-

रूपझर थाना के ग्राम पौंडी के बैगाटोला का मामला, जांच में जुटी पुलिस
बालाघाट

बड़ी खबर! एमपी में एक और घोटाला…5 करोड़ से ज्यादा का धान स्टॉक गायब, FIR दर्ज

custom paddy milling Scam Balaghat MP
बालाघाट

बाबू ने की 10.53 लाख की धोखाधड़ी, अधिकारियों की जांच में हुआ खुलासा

बालाघाट

बालाघाट पुलिस रात में फिर पहुंची सिवनी नहीं मिले आरोपी

तत्कालीन एसपी सिवनी के 21 पुलिसकर्मियों को सजा देने के बाद भी नहीं कम हुआ जुआरियों से प्रेम, अब पड़ रहा भारी - पुलिस अधीक्षक बालाघाट ने हर हाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने टीम को दिया है निर्देश
समाचार

अशोक कुमार मेश्राम मनोनीत किए गए प्रभारी जिलाध्यक्ष

दि बुद्धिस्ट सोसायटी इंडिया जिला शाखा की बैठक संपन्न
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.