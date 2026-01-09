पांच माह बाद भी पता नहीं चला कहां और कैसे हुई थी बाघिन की मौत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव शुभरंजन सेन ने इसकी गंभीरता को देखते हुए एसटीएसएफ को जांच सौंपी। जांच टीम ने संबंधितों से पूछताछ की। आरोपी छह वन श्रमिक, डिप्टी रेंजर व फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी चली गई। लंबे समय तक फरारी के बाद बीते माह डिप्टी रेंजर व फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार हुए। सभी जेल में है। सीसीएफ ने डीएफओ गुप्ता व एसडीओ कटंगी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा था। भोपाल से तत्कालीन डीएफओ को चार्जशीट जारी हुआ। इसबीच सामने आया कि एक फॉरेस्ट गार्ड ने आरोपी डिप्टी रेंजर को मामले की जानकारी होने की बात कही और ब्लैकमेल कर पैसे वसूल लिए। एसटीएसएफ की जांच में जब यह मामला प्रकाश में आया तो नवागत डीएफओ निथ्यानंतम एल ने उक्त फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया है।