किसानों के अरमानों पर फिरा पानी, संकट में अन्नदाता

:- कटाई की गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें या तिरपाल, प्लास्टिक शीट से ठीक से ढक दें।

:- खेत में लाइट टैप का उपयोग करके वयस्क कीटों को नष्ट करें।

:- बोवाई से पहले खेतों की सफाई करें और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट डालें, ताकि मिट्टी की सेहत, जलधारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार हो।

:- यदि कटाई की गई फसल को ढकने और इक_ा करने की उचित व्यवस्था नहीं हो, तो नुकसान से बचने के लिए फसल को खेत में ही खड़ा रहने दें।

:- मौसम की स्थिति को देखते हुए रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें।

:- मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए ठीक से जुताई और पाटा करें।

:- पशुओं को सूखे बाड़ों में रखें और संक्रमण को कम करने के लिए बाड़ों के चारों ओर चूना छिडक़ें।