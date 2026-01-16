स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश के लिए भिडंत आज

बीएसएफ जालंधर, कोलकाता, कैनरा बैंक बैंगलुरू और सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू ने जीते मैच
नेहरू स्र्पोटिंग क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 51 वीं स्व नारायणसिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमी फाइलन आज 16 जनवरी को खेला जााएगा। टूर्नामेंट के 5 वें दिन 15 जनवरी को 4 क्वाटर फाइनल मैच खेले गए। इसमें पहले मैच में बीएसएफ जालंधर ने एससीआर बिलासपुर को पराजित किया। दूसरे मैच में साउथ इस्टर्न रेल्वे कोलकाता ने इम्फाल को व तीसरे मैच में कैनरा बैंक बैंगलुरू ने लखनऊ को व चौथे क्वाटर में सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू ने आरडबल्यूएफ बैंगलुरू को हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का फाइलन मुकाबला 17 जनवरी शनिवार को खेला जाएगा।
बता दें कि गुरूवार को पहला मैच सुबह 10.30 बजे से बीएसएफ जालंधर व एससी रेल्वे बिलासपुर के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन कर खेल प्रेमी दर्शकों को आनंदित किया। शुरू से ही मैच काफी रोमांचक रहा और दोनों ही टीम निर्धारित समय 3-3 गोल से बराबरी पर रही। हार-जीत का निर्णय पैनाल्टी शूट आउट से किया गया। इसमें जांलधर की टीम विजयी होकर सेमी फाइनल में पहुंची। दूसरा मैच एसईआर कोलकाता व इम्फाल के बीच खेला गया। इसमें कोलकाता की टीम ने शुरू से ही तेज खेलते हुए 3-1 गोल से जीत प्राप्त की। इसमें कोलकाता के खिलाड़ी को गोल के मूमेंट में गोलकीपर द्वारा बाधा पहुंचाने पर कोलकाता को पैनाल्टी शूट आउट दिया गया। जिसे खिलाड़ी ने गोल में तब्दील किया। तीसरा मैच लखनऊ बनाम कैनरा बैंक बैंगलुरू के बीच खेला गया। इसमें बैंगलुरू ने 4-2 गोल से जीत प्राप्त की। चौथा व अंतिम मैच सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला गया। पहले हॉफ में आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने शानदार मैदानी गोल कर 1-0 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद रेल्वे बैंगलुरू के खिलाड़ी ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया और दोनों ही टीम निर्धारित समय तक 1-1 गोल की बराबरी पर रही। पैनाल्टी शूट आऊट से हार-जीत का फैसला किया गया। इसमें सदर्नं कमाडेंट बैंगलुरू विजयी होकर सेमी फाइनल में प्रवेश की है।
सभी मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेस्ट प्लेयर को फेनटा कंपनी की ओर से कवर सहित हॉकी प्रदान की गई है। इन मैच में अतिथि के रूप में कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धूमकेती, दिनेश बढ़ई, दीपक श्रीवास्तव, पूर्व नपाध्यक्ष अनिल धुवारे, सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप, आनंद कोछड़, राधेलाल दौने, रमेश राऊत, मानक बर्वे रहे।
नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि टूर्नामेंट के 6 वें दिन 16 जनवरी शुक्रवार को सेमी फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच दोपहर 1 बजे से कैनरा बैंक बैंगलुरू व एसईआर कोलकाता के बीच व दूसरा मैच बीएसएफ जालंधर व सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू के बीच के बीच खेला जाएगा। इस अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने खेल प्रेमी दर्शकों से अधिकाधिक उपस्थिति की अपील की है।
