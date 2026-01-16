स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश के लिए भिडंत आज

बता दें कि गुरूवार को पहला मैच सुबह 10.30 बजे से बीएसएफ जालंधर व एससी रेल्वे बिलासपुर के बीच खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन कर खेल प्रेमी दर्शकों को आनंदित किया। शुरू से ही मैच काफी रोमांचक रहा और दोनों ही टीम निर्धारित समय 3-3 गोल से बराबरी पर रही। हार-जीत का निर्णय पैनाल्टी शूट आउट से किया गया। इसमें जांलधर की टीम विजयी होकर सेमी फाइनल में पहुंची। दूसरा मैच एसईआर कोलकाता व इम्फाल के बीच खेला गया। इसमें कोलकाता की टीम ने शुरू से ही तेज खेलते हुए 3-1 गोल से जीत प्राप्त की। इसमें कोलकाता के खिलाड़ी को गोल के मूमेंट में गोलकीपर द्वारा बाधा पहुंचाने पर कोलकाता को पैनाल्टी शूट आउट दिया गया। जिसे खिलाड़ी ने गोल में तब्दील किया। तीसरा मैच लखनऊ बनाम कैनरा बैंक बैंगलुरू के बीच खेला गया। इसमें बैंगलुरू ने 4-2 गोल से जीत प्राप्त की। चौथा व अंतिम मैच सदर्न कमाडेंट बैंगलुरू बनाम आरडबल्यूएफ बैंगलुरू के बीच खेला गया। पहले हॉफ में आरडबल्यूएफ बैंगलुरू ने शानदार मैदानी गोल कर 1-0 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद रेल्वे बैंगलुरू के खिलाड़ी ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया और दोनों ही टीम निर्धारित समय तक 1-1 गोल की बराबरी पर रही। पैनाल्टी शूट आऊट से हार-जीत का फैसला किया गया। इसमें सदर्नं कमाडेंट बैंगलुरू विजयी होकर सेमी फाइनल में प्रवेश की है।