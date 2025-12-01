ब्रिटेन से आए फिन और विल ने बालाघाट में खेला चैरिटी हॉकी मैच

विल और फिन ने बालाघाट के हॉकी स्टेडियम और खेल संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यहां का मैदान किसी अंतर राष्ट्रीय स्तर के मैदान से कम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि लंदन में राचेल की याद में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने बालाघाट में चैरिटी मैच खेलना चुना। दोनों ने कहा कि भारत उनके लिए प्यार और अपनापन देने वाला देश है। कान्हा के जंगलों में बिताए समय को उन्होंने शानदार अनुभव बताया और भविष्य में पुन: बालाघाट लौटने की इच्छा व्यक्त की।