ब्रिटेन से आए फिन और विल ने बालाघाट में खेला चैरिटी हॉकी मैच

बहन की स्मृति में खिलाडिय़ों को भेंट की स्टिक और किट
कान्हा नेशनल पार्क की सैर पर आए यूनाइटेड किंगडम के पर्यटक फिन और विल ने रविवार को बालाघाट में एक अनोखी पहल की। दोनों ने स्थानीय खिलाडिय़ों के साथ एक चैरिटी हॉकी मैच खेलकर अपनी बहन राचेल को विशेष श्रद्धांजलि दी। राचेल का कुछ समय पहले ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। इसी याद में फिन एवं विल देश दुनिया में चैरिटी गतिविधियां कर जागरूकता फैलाना चाहते हैं।
बालाघाट के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेले गए इस मैच में फिन ने लडक़ों की टीम के साथ और विल ने लड़कियों की टीम के साथ प्रदर्शन किया। मैच के बाद दोनों ने खिलाडिय़ों को हॉकी स्टिक और स्पोट्र्स किट भेंट की। इस अवसर पर विदेशी मेहमानों के प्रति खिलाडिय़ों और आयोजन समिति ने आत्मीय स्वागत प्रकट किया।
मैदान में पहुंचने पर हॉकी मप्र के उपाध्यक्ष विजय वर्मा, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के वरिष्ठ खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य, रमेश ऊके, सुशील वर्मा, राधेलाल दवने और गगन वर्मा ने दोनों मेहमानों का अभिनंदन किया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिले के हॉकी खिलाडिय़ों ने राचेल की याद में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
विल और फिन ने बालाघाट के हॉकी स्टेडियम और खेल संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यहां का मैदान किसी अंतर राष्ट्रीय स्तर के मैदान से कम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि लंदन में राचेल की याद में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने बालाघाट में चैरिटी मैच खेलना चुना। दोनों ने कहा कि भारत उनके लिए प्यार और अपनापन देने वाला देश है। कान्हा के जंगलों में बिताए समय को उन्होंने शानदार अनुभव बताया और भविष्य में पुन: बालाघाट लौटने की इच्छा व्यक्त की।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग