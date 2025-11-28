दोस्त की तालाब में धक्का देकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शव बरामद कराया पीएम, मामला दर्ज कर शुरू की विवेचना
कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बुधवार से लापता महेश सोनवाने का शव शहर के बुढ़ी आमा तालाब से शुक्रवार को बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में उसके दोस्त कमलेश कोहरे को हिरासत में लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश सोनवाने 26 नवंबर से लापता था। परिजनों ने आखिरी बार उन्हें कमलेश के साथ देखा था। शुक्रवार को परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और कमलेश पर संदेह जताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर कमलेश कोहरे से पूछताछ की, तो उसने महेश को आमा तालाब में धक्का देने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को तालाब से महेश का शव बाहर निकाला। आरोपी कमलेश कोहरे हट्टा थाना क्षेत्र के अमोली खुर्द का रहने वाला है।
पुलिस के अनुसार हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। आरोपी कमलेश का महेश की परिजन के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है, जिसका खुलासा एक मोबाइल ऑडियो से हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि कोतवाली में महेश सोनवाने की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। महेश के परिजनों ने कमलेश कोहरे पर संदेह जताया था। सख्ती से पूछताछ करने पर कमलेश ने महेश को शराब के नशे में तालाब में धक्का देने की बात स्वीकार की। मौके से महेश सोनवाने का शव बरामद किया गया है और एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है।
वर्सन
धक्का देने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। कमलेश से विस्तृत पूछताछ जारी है और परिवार से भी संदेह के कारणों के बारे में जानकारी ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की सही वजह सामने आएगी।
वैशाली सिंह, सीएसपी बालाघाट
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग