दोस्त की तालाब में धक्का देकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सीएसपी वैशाली सिंह कराहलिया ने बताया कि कोतवाली में महेश सोनवाने की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। महेश के परिजनों ने कमलेश कोहरे पर संदेह जताया था। सख्ती से पूछताछ करने पर कमलेश ने महेश को शराब के नशे में तालाब में धक्का देने की बात स्वीकार की। मौके से महेश सोनवाने का शव बरामद किया गया है और एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है।

धक्का देने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। कमलेश से विस्तृत पूछताछ जारी है और परिवार से भी संदेह के कारणों के बारे में जानकारी ली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की सही वजह सामने आएगी।

वैशाली सिंह, सीएसपी बालाघाट