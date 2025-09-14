हेमेंद्र की किसी से नहीं थी दुश्मनी फिर किसने मारा

परिजनों के अनुसार मृतक हेमेंद्र बिसेन (48) (हार्डवेयर कारोबारी) व पत्नी योगिता बिसेन (40) शनिवार की रात करीब 11 बजे तक बेटे वशिष्ठ के साथ टीवी देख रहे थे। इसके बाद बेटा अपने कमरे में सोने चला गया। पति-पत्नी भी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह में जब वे कमरे से नहीं निकले तो परिजन उनको देखने पहुंचे। कमरे में दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा था। यह देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दिया। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इक_ा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम ने जांच की। कमरे को सील कर दिया गया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है।