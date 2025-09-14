हेमेंद्र की किसी से नहीं थी दुश्मनी फिर किसने मारा

बालाघाट. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक हेमेंद्र बिसेन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। चार भाइयों में वे सबसे छोटे थे। सबसे बड़े ईश्वरी प्रसाद बिसेन, शैलेंद्र बिसेन व करन बिसेन है। ईश्वरी व शैलेंद्र खेती करते हैं। करन की किराना दुकान नांदी में मृतक हेमेंद्र के हार्डवेयर की दुकान से लगा है।
उनका परिवार गांव में सबसे प्रतिष्ठित है। परिवार के सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम व सम्मान हैं। ऐसे में हेमेंद्र को उनके घर के अंदर कमरे में घुसकर इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? यह हर कोई जानना चाहता है। बताया जा रहा है कि घर में किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की जांच जारी है। पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ की है। पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया हत्या मान रही है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की माने तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
बेटी करती है नागपुर में नीट की तैयारी
मृतक हेमेंद्र की एक पुत्री व एक पुत्र है। पुत्री 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 11वीं में एडमिशन लेने के साथ ही नीट की तैयारी में जुट गई है। वह इन दिनों में नागपुर में रहकर तैयारी करती है। बेटा वशिष्ठ नौवीं कक्षा में पढ़ता है। घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं।
बेडरूम में खून से लथपथ मिला पति-पत्नी का शव
बालाघाट/नांदी. कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदी/मोहगांव निवासी पति-पत्नी का खून से लथपथ शव रविवार की सुबह बेडरूम में मिला। पलंग पर पत्नी व नीचे पति का शव पड़ा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या की गई है। उनकी हत्या किसने और क्यों की? यह ज्ञात नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।
परिजनों के अनुसार मृतक हेमेंद्र बिसेन (48) (हार्डवेयर कारोबारी) व पत्नी योगिता बिसेन (40) शनिवार की रात करीब 11 बजे तक बेटे वशिष्ठ के साथ टीवी देख रहे थे। इसके बाद बेटा अपने कमरे में सोने चला गया। पति-पत्नी भी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह में जब वे कमरे से नहीं निकले तो परिजन उनको देखने पहुंचे। कमरे में दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा था। यह देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दिया। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इक_ा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम ने जांच की। कमरे को सील कर दिया गया। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है।