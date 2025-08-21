Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

यहां मवेशियों के कोठे जैसे आवास में गुजर बसर कर रहे वनकर्मी, देखे हालात

सिपेज मरती है कमरों की जर्जर दीवारें, जांच नाका भी जर्जर लांजी-सालेटेकरी मार्ग पर स्थित बकरामुंडी जांच नाके का मामला

बालाघाट

Mukesh Yadav

Aug 21, 2025

सिपेज मरती है कमरों की जर्जर दीवारें, जांच नाका भी जर्जर
सिपेज मरती है कमरों की जर्जर दीवारें, जांच नाका भी जर्जर

जिले के लांजी नगर के सालेटेकरी मार्ग पर स्थित बकरामुंडी जांच नाके की हालत जर्जर हो गई है। इस जांच नाके के कमरों की दीवारों पर सीपेज हो रहा है और बची हुई कुटिया भी ढहने की कगार पर है। इस जांच नाके पर तैनात वनपाल और वनरक्षकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की चैकिंग के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वनविभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई सुध नहीं ली है।

वन कर्मियों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस जांच नाके की जर्जर हालत के बारे में अधिकारियों को बताया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस जांच नाके की मरम्मत नहीं की गई तो यह कभी भी ढह सकता है। वनकर्मियों को भारी नुकसान और जान माल का खतरा हो सकता है। गणमान्यों का भी कहना है कि इस मामले में वनविभाग के अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विभाग को जल्द ही इस जांच नाके की मरम्मत करनी चाहिए और वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

कभी भी घट सकती है दुर्घटना

बकरामुंडी जांच नाके के कमरे की हालत भी अत्यंत दयनीय हो चुकी है। सामने की छप्पर को छोडकऱ पूरा शासकीय भवन जमींदोज हो चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वनविभाग के कर्मचारी यहां कार्यरत हैं। कभी भारी बारिश होने पर भवन कभी भी ढह सकता है और गंभीर हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

रेंजर को नहीं कोई सरोकार

बताया गया कि बकरामुंडी मार्ग पर स्थित जांच नाका परिक्षेत्र अधिकारी लांजी पूर्व के अंतर्गत आता है। वनकर्मियों के साथ बारिश के मौसम में काफी दिक्कतें बनी हुई हैं। कर्मचारियों द्वारा बताया गया की इस संबंध में कई मर्तबा उनके द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय भवन की मरम्मत कराने के संबंध में आग्रह किया गया। लेकिन उनके द्वारा जिला मुख्यालय में पत्र लिखकर मरम्मत या निर्माण की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 10:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / यहां मवेशियों के कोठे जैसे आवास में गुजर बसर कर रहे वनकर्मी, देखे हालात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.