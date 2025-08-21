यहां मवेशियों के कोठे जैसे आवास में गुजर बसर कर रहे वनकर्मी, देखे हालात

वन कर्मियों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस जांच नाके की जर्जर हालत के बारे में अधिकारियों को बताया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस जांच नाके की मरम्मत नहीं की गई तो यह कभी भी ढह सकता है। वनकर्मियों को भारी नुकसान और जान माल का खतरा हो सकता है। गणमान्यों का भी कहना है कि इस मामले में वनविभाग के अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विभाग को जल्द ही इस जांच नाके की मरम्मत करनी चाहिए और वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।