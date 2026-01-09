9 जनवरी 2026,

बालाघाट

विजेता रायसेन और जबलपुर की टीम बनी उपविजेता

मप्र हॉकी महिला स्टेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 09, 2026

मप्र हॉकी महिला स्टेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन

मप्र हॉकी महिला स्टेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन

स्व दीवान बहादुर एमएम मुलना साहब की स्मृति में स्थानीय शहीद चन्द्रशेखर एस्टोटर्फ मैदान में 4 जनवरी से आयोजित हॉकी मध्यप्रदेश महिला स्टेट हॉकी टूर्नामेंट का फाइलन मैच 9 जनवरी को रायसेन व जबलुपर के मध्य खेला गया। इसमें रायसेन टीम 3-2 गोल से विजयी होकर टूर्नामेंट की सिरमौर बनी। ये मैच काफी रोमांचक रहा। दोनों ही टीम के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन कर खेल प्रेमी दर्शकों को रोमांचित किया।

टूर्नामेंट का सेमी फाइनल 9 जनवरी को ही सुबह जबलपुर व मंदसौर के बीच खेला गया। इसमें जबलपुर टीम 5-2 गोल से विजयी होकर फाइनल में प्रवेश किया था। रायसेन ने भोपाल को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल अवसर पर अतिथि के रूप में नपाध्यक्ष भारती ठाकुर, विशिष्ट अतिथि डॉ अर्चना लोकरे, रमेश रंगलानी, किरण भाई त्रिवेदी, विजय वर्मा, डॉ सरिता चौरे, डॉ साजिया तबस्सुम, डॉ सुप्रिया बिसेन उपस्थित रहे।

अतिथयों के हाथों विजेता व उपविजेता एवं तृतीय स्थान पर रही मंदसौर की टीम को ट्राफी व पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं हॉकी के लिए सदैव समर्पित रहने वाले विजय वर्मा, किरण भाई त्रिवेदी व वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर नेहरू स्र्पोटिंग क्लब की सदस्यता शिक्षक नंदू तोमर द्वारा विधिवत ली गई। जिन्हें क्लब के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए बधाई दी।

रोमांचक रहा फाइनल मैच

टूर्नामेंट का फाइनल मैच रायसेन व जबलपुर के बीच खेला गया। शुरूवात से ही रोमांचक रहा। खेल प्रारंभ होते ही जबलपुर ने पहला गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी। वहीं रायसेन की टीम के खिलाड़ी ने भी गोल कर मैच को 1-1 गोल से बराबर कर दिया। इसके बाद सेकेंड हॉफ में रायसेन के खिलाड़ी ने दूसरा गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। मध्यातंर के बाद रायसेन ने तीसरा गोल किया और टीम 3-1 से बढ़त में थी। तभी अंतिम हॉफ में जबलपुर टीम के खिलाड़ी ने गोल कर 3-2 पर मैच को ला दिया। लेकिन खेल के अंतिम क्षणों में जबलपुर टीम को पैनाल्टी कार्नर मिला। उसे खिलाडिय़ों ने गोल में परिवर्तित नहीं कर पाए और इस तरह रायसेन 3-2 गोल से विजयी हुई। मैच के दौरान मंच का सफल संचालन सुशील वर्मा ने किया।

इनका रहा सहयोग

खेल के संचालन मेें वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजकुमार शांडिल्य, राजेश सेवईवार, फिरोज खान, रमेश इंगले, रमेश उके, गोपाल धुर्वे, फिरोज खान, वामन उके, चीनु गंगवानी, तुषार मानकर, मकरंद अंधारे, सत्यम वमा सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का सहयोग रहा।

Published on:

09 Jan 2026 07:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / विजेता रायसेन और जबलपुर की टीम बनी उपविजेता

