विजेता रायसेन और जबलपुर की टीम बनी उपविजेता

टूर्नामेंट का फाइनल मैच रायसेन व जबलपुर के बीच खेला गया। शुरूवात से ही रोमांचक रहा। खेल प्रारंभ होते ही जबलपुर ने पहला गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली थी। वहीं रायसेन की टीम के खिलाड़ी ने भी गोल कर मैच को 1-1 गोल से बराबर कर दिया। इसके बाद सेकेंड हॉफ में रायसेन के खिलाड़ी ने दूसरा गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। मध्यातंर के बाद रायसेन ने तीसरा गोल किया और टीम 3-1 से बढ़त में थी। तभी अंतिम हॉफ में जबलपुर टीम के खिलाड़ी ने गोल कर 3-2 पर मैच को ला दिया। लेकिन खेल के अंतिम क्षणों में जबलपुर टीम को पैनाल्टी कार्नर मिला। उसे खिलाडिय़ों ने गोल में परिवर्तित नहीं कर पाए और इस तरह रायसेन 3-2 गोल से विजयी हुई। मैच के दौरान मंच का सफल संचालन सुशील वर्मा ने किया।