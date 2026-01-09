पापों का नाश करने वाले हंै भगवान शिव- कथाकार रामकृपाल त्रिपाठी

7 दिवसीय श्री शिवपुराण कथा का हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ समापन
नगर के बड़ा श्रीराम मंदिर में श्री सकल समाज महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीशिव महा पुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ हुआ। श्रीधाम वृंदावन के कथावाचक रामकृपाल त्रिपाठी ने आसन पर विराजित होकर अपनी वाणी से सभी भक्तों को जीवन उद्धारक कथा सुनाई। महाराज श्री ने भगवान शिव से जुड़े प्रत्येक प्रसंग सहित ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के विषय में भी विस्तार से बताया। अंतिम दिन हवन में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुति देकर भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया।
कथा के अंतिम दिन कथाकार श्रीराम कृपाल त्रिपाठी ने कहा कि शिव के महात्मय से ओत प्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस अलौकिक शिवपुराण की कथा सुनना अर्थात पाप से विमुक्त होना है।
कथा के अंतिम दिन ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदी, विधायक विवेक पटेल, जावेद अली, विवेक एड़े अन्य गणमान्य नागरिकों ने कथाकार राम कृपाल त्रिपाठी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं शिव शंकर गंगेले द्वारा रचित पुस्तक सनातन ज्ञान अमृत का विमोचन पंडित जी द्वारा किया गया। कथा के बीच में पंडित जी के जन्म दिवस के अवसर पर सकल महिला मंडल द्वारा उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देकर दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई।
अंत में पूनम झा ने इस आयोजन में सहयोग करने के लिए सभी श्रद्धालु और भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में संध्या पटेल, रजनी मोदी, प्रिती शर्मा, पुष्पा शर्मा, सुनीता सोनी, उमा अले, सुनंदा अले, ऊषा अरोरा, सुषमा जोगी, राधिका खंडेलवाल, शिखा रूसिया, नंदा रूसिया, वैशाली डहरवाल, रेखा खंडेलवाल, अनु अग्रवाल, स्वाति वर्मा, रेखा रूसिया, सुधा वर्मा, रेखा चौधरी, बबीता अग्रवाल, अलपा जोगी, रुपाली जैन, दिलीप शर्मा, राकेश जुझार आदि का सहयोग रहा।
