पापों का नाश करने वाले हंै भगवान शिव- कथाकार रामकृपाल त्रिपाठी

कथा के अंतिम दिन कथाकार श्रीराम कृपाल त्रिपाठी ने कहा कि शिव के महात्मय से ओत प्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस अलौकिक शिवपुराण की कथा सुनना अर्थात पाप से विमुक्त होना है।