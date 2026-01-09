9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बालाघाट

पापों का नाश करने वाले हंै भगवान शिव- कथाकार रामकृपाल त्रिपाठी

7 दिवसीय श्री शिवपुराण कथा का हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ समापन

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Jan 09, 2026

7 दिवसीय श्री शिवपुराण कथा का हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ समापन

7 दिवसीय श्री शिवपुराण कथा का हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ समापन

नगर के बड़ा श्रीराम मंदिर में श्री सकल समाज महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीशिव महा पुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ हुआ। श्रीधाम वृंदावन के कथावाचक रामकृपाल त्रिपाठी ने आसन पर विराजित होकर अपनी वाणी से सभी भक्तों को जीवन उद्धारक कथा सुनाई। महाराज श्री ने भगवान शिव से जुड़े प्रत्येक प्रसंग सहित ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के विषय में भी विस्तार से बताया। अंतिम दिन हवन में उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुति देकर भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया।

कथा के अंतिम दिन कथाकार श्रीराम कृपाल त्रिपाठी ने कहा कि शिव के महात्मय से ओत प्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस अलौकिक शिवपुराण की कथा सुनना अर्थात पाप से विमुक्त होना है।

पुस्तक का किया गया विमोचन

कथा के अंतिम दिन ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदी, विधायक विवेक पटेल, जावेद अली, विवेक एड़े अन्य गणमान्य नागरिकों ने कथाकार राम कृपाल त्रिपाठी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं शिव शंकर गंगेले द्वारा रचित पुस्तक सनातन ज्ञान अमृत का विमोचन पंडित जी द्वारा किया गया। कथा के बीच में पंडित जी के जन्म दिवस के अवसर पर सकल महिला मंडल द्वारा उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देकर दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई।

इनका रहा सहयोग

अंत में पूनम झा ने इस आयोजन में सहयोग करने के लिए सभी श्रद्धालु और भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में संध्या पटेल, रजनी मोदी, प्रिती शर्मा, पुष्पा शर्मा, सुनीता सोनी, उमा अले, सुनंदा अले, ऊषा अरोरा, सुषमा जोगी, राधिका खंडेलवाल, शिखा रूसिया, नंदा रूसिया, वैशाली डहरवाल, रेखा खंडेलवाल, अनु अग्रवाल, स्वाति वर्मा, रेखा रूसिया, सुधा वर्मा, रेखा चौधरी, बबीता अग्रवाल, अलपा जोगी, रुपाली जैन, दिलीप शर्मा, राकेश जुझार आदि का सहयोग रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पापों का नाश करने वाले हंै भगवान शिव- कथाकार रामकृपाल त्रिपाठी

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिन जंगल में घुमाने के बाद वनकर्मियों ने जलकार नष्ट किया था साक्ष्य - प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव के निर्देश पर जांच कर रही एसटीएसएफ के हाथ नहीं लगे सुराग

तीन दिन जंगल में घुमाने के बाद वनकर्मियों ने जलकार नष्ट किया था साक्ष्य - प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव के निर्देश पर जांच कर रही एसटीएसएफ के हाथ नहीं लगे सुराग
बालाघाट

कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे टूर्नामेंट का शुभारंभ

कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे टूर्नामेंट का शुभारंभ
बालाघाट

मप्र हॉकी महिला स्टेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन

मप्र हॉकी महिला स्टेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण के साथ समापन
बालाघाट

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेसवार्ता कर नपा प्रशासन पर लगाए डीजल घोटाले के आरोप
बालाघाट

इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पहले मैच में निर्णायक के निर्णय को लेकर हुआ विवाद

इंटर स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पहले मैच में निर्णायक के निर्णय को लेकर हुआ विवाद
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.