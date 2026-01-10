सड़क पर दौड़ते धान से भरे ट्रक का टायर फटने से लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Truck Fire :मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नवेगांव ग्रामीण थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले बालाघाट-गोंदिया राजमार्ग में ग्राम खुरसोड़ी के पास शुक्रवार रात धान से भरे ट्रक में सड़क पर दौड़ते वक्त टायर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि, ये भीषण हादसा उस समय हुआ, जब धान की बोरियों से लदा ट्रक क्रमांक एमएच 35 के 5729 लांजी के कलपाथरी उपार्जन केंद्र से गर्रा वेयरहाउस जा रहा था, तभी हाइवे में हादसा हो गया।