जिले से बाहर राज्यों में पलायन ला रहा एचआईवी

जानकार इस बीमारी के लिए प्रतिवर्ष काम की तालाश में होने वाले पलायन और आधुनिकता की दौड़ में जानकारी के आभाव को मानते हंै। जिले में दर्जन भर से अधिक एनजीओ एचआईवी जागरूकता पर काम कर रहे हैं। एनजीओं लगातार यह दावा करते हैं कि इनके द्वारा आम आदमी को इस भयावक बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती हैं। बावजूद इसके मरीजों की बढ़ रही संख्या मैदानी स्तर पर हो रहे खर्च और काम दोनों ही हकीकत को बयां कर रही है। जानकारों के अनुसार शासन, प्रशासन को और अधिक प्रयासों की जरूरत है। नहीं तो जिला एड्स के मामले में अव्वल दर्जे में गिना जाने लगेगा।

बाक्स

विशेषज्ञों के मत

एआरटी सेंटर की रजनी राहंगडाले के अनुसार एचआईवी होने पर मरीजों को सरकारी अस्पताल से दवाई नि:शुल्क मिलती है। दवाई का लगातार सेवन से शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बनी रहती है। बीच में दवाई बंद करने से प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने पर मरीज की मौत तक हो सकती है। एचआईवी की रोकथाम के लिए कोई टीका या दवा नहीं बनी है। दवा लेकर पीडि़त मनुष्य सामान्य जीवन जी सकता है।

फैक्ट फाइल:-

:- 2010 से 21 तक सामने आए मरीज- 945

:- 2022 में चिन्हित किए गए नए मरीज- 86

:- 2023 में चिन्हित कुल एक्टिव मरीज- 1138

:- 2023-24 में बढकऱ हुआ आंकड़ा- 1227

:- 2024-25 तक कुल एक्टिव मरीज- 1400