विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास और ससुर गिरफ्तार

बताया कि जांच के दौरान मृतिका के परिजनों ने बताया कि प्रशांति का विवाह वर्ष 2023 में नवेगांव निवासी ललित राणा से हुआ था। विवाह में पर्याप्त दहेज दिए जाने के बावजूद, पति ललित राणा, सास सुशीला राणा और ससुर सहसराम राणा लगातार अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे। मृतिका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते थे। परिजनों ने बताय कि उनकी मांग पर कई बार पैसे दिए गए इसके बाद भी वे चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पैसे लाने का दबाव बना रहे थे।