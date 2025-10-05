20 दिनों में मांग पुरी नहीं होने पर फिर किया जाएगा आंदोलन

विकास कार्यों को लेकर की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त
नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाकर नगर पालिका के विपक्षी पार्षदों और कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा शुरू की गई अनिश्चित कालीन हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन समाप्त हो गई। तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने हड़तालियों से चर्चा कर आश्वस्त किया कि विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के आरोपों को निराधार और अनर्गल बताया। उन्होंने कहा कि शहर में योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य जारी हैं और जनता लाभान्वित हो रही है। नपाध्यक्ष ने विधायक मुंजारे पर पलटवार करते हुए कहा कि बालाघाट-लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास कार्यों की कमी से परेशान है और नगर पालिका पर दोषारोपण करना अनुचित है।
विपक्षी पार्षद ने बताया कि हड़ताल का उद्देश्य नगर विकास की समस्याओं को उजागर करना था। तहसीलदार ने विरोधियों की मांगों को गंभीरता से लिया और शहर के सभी 33 वार्डों में निर्माण कार्यों से जुड़ा मांग पत्र पढ़ा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों के टेंडर में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन 20 दिन के भीतर टेंडर जारी किए जाएंगे।
विपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में टेंडर नहीं लगते हैं, तो वे दोबारा हड़ताल पर बैठेंगे। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि तकनीकी बिंदुओं को शीघ्र हल कर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रकार नगर पालिका और तहसील प्रशासन के बीच संवाद से हड़ताल समाप्त हुई और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने का मार्ग साफ हुआ।
