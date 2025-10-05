20 दिनों में मांग पुरी नहीं होने पर फिर किया जाएगा आंदोलन

नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के आरोपों को निराधार और अनर्गल बताया। उन्होंने कहा कि शहर में योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य जारी हैं और जनता लाभान्वित हो रही है। नपाध्यक्ष ने विधायक मुंजारे पर पलटवार करते हुए कहा कि बालाघाट-लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास कार्यों की कमी से परेशान है और नगर पालिका पर दोषारोपण करना अनुचित है।