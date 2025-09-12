यदि यूरिया खाद लेनी है तो साथ में लेना होगा लिक्विड

किसानों के अनुसार धान के लिए यूरिया सबसे बड़ी जरूरत होती है। पिछले कुछ दशकों से खेती पूर्ण रूप से यूरिया खाद पर निर्भर हो गई है। यूरिया ऐसी खाद है, जो किसी भी किस्म की फसल की उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। कारंजा के किसान मेहतलाल महारवाड़े के अनुसार भले ही शासन प्रशासन ऑरगेनिक फसलों पर जोर देती हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जमीनें अब उतनी ताकतवर नहीं रहीं, जो बिना यूरिया के फसलें उगा सकें। खेतों में इस समय धान की फ सल लगी है, उसमें यूरिया नहीं डलने से फसल मुरझाने लगी हैं।