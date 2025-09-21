शहर के वार्ड 20 से हटाए गए अवैध स्पीड ब्रेकर, रहवासियों ने ली राहत की सांस

शहर के वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर गली में बनाए गए तीन स्पीड ब्रेकरों को तुड़वा दिया गया है। यह स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए मुसीबत बने हुए थे। नगरपालिका के इन्हें तुड़वा दिए जाने से स्थानीय जनों के अलावा यहां से आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली है। बताया गया कि इन स्पीड ब्रेकरों को लेकर कई बार शिकायतें की गई थी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जानकारी पत्रिका को दी गई। पत्रिका ने मामले को प्रमुखता से उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समस्या रखी। कलेक्टर मृणाल मीना ने मामले को संज्ञान लेते हुए न सिर्फ स्पीड ब्रेकरों को तुड़वाया है, बल्कि शिकायत पर सुनवाई न करने और लापरवाही बरतने को लेकर नगरपालिका सीएमओ का तीन दिनों का वेतन में भी कटौती की गई है। समस्या का निदान होने पर रहवासियों ने पत्रिका का आभार जताया है।