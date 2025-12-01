घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े को कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट

लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम साल्हे ला में एक सनसनी खेज घटना सामने आई है। घरेलू विवाद को छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। यह वारदात शनिवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल कोमलकर (32) और उसका छोटा सगा भाई अजेश कोमलकर (25) दोनों नागपुर में रहकर कमाते खाते हैं। कुछ दिन पूर्व वे अपने घर साल्हे आए हुए थे। शनिवार रात आठ से नौ बजे के बीच भोजन करते समय दोनों में विवाद हो गया। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और अजेश ने आवेश में आकर अपने बड़े भाई अनिल को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि अनिल का 10 वर्ष और 7 वर्ष के दो छोटे पुत्र है।