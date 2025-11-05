आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया, घाटे का सौदा साबित हो रही नपा की नौका विहार

मोती उद्यान में महज 20 रुपए शुल्क में बोटिंग की व्यवस्था मिल रही है। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नपा संभाल रही है। 4 बोट में से एक बोट में माइनर टेक्निकल फाल्ट आने से उसे पानी में नहीं उतारा गया है। गोताखोर की व्यवस्था, उनकी तन्खा, लाइफ जैकेट अन्य खर्च सभी नपा को करना है। ऐसे में यदि यहां बोटिंग करने वालों की तादाद में इजाफा नहीं होता तो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। बता दें कि इसके पूर्व यहां 6 बोट हुआ करती थी। जिनका सुचारू संचालन अन्य व्यवस्था व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी। लेकिन बोट काफी पुरानी होने के चलते समय-समय पर उनका मेंटेनेंस नहीं हो सका था। इस कारण पूर्व की सभी बोट खराब होकर कबाड़ हो चुकी है।

शौकीनोंकी कम की वजह से सभी बोट नहीं चलाई जा रही होगी। शहरवासी इस व्यवस्था की मांग कर रहे थे। अब यह व्यवस्था नपाध्यक्ष ने अथक प्रयास कर शुरू करवा दी है। इसका पूरा लाभ शहरवासी उठा सकते हैं।

सूर्यप्रकाश उके, प्रभारी सीएमओ