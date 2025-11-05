Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया, घाटे का सौदा साबित हो रही नपा की नौका विहार

शौकीनों की बनी कमी, लागत तो दूर मजदूरी तक नहीं निकल रही एक गोताखोर के भरोसे 4 बोट, फिलहाल संचालित हो रही सिर्फ एक बोट 3 बोट, तालाब की बढा रही शोभा, टेक्निकल फाल्ट के चलते बाहर खड़ी है बोट

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 05, 2025

शौकीनों की बनी कमी, लागत तो दूर मजदूरी तक नहीं निकल रही

शौकीनों की बनी कमी, लागत तो दूर मजदूरी तक नहीं निकल रही

शहर के मोती तालाब में शुरू की गई बोटिंग व्यवस्था आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया साबित हो रही है। दरअसल मोती तालाब की रौनक बढ़ाने यहां 3 वर्षो से बंद पड़ी बोटिंग व्यवस्था को पुन: शुरू की गई है। ई टेंडर प्रणाली अपनाकर पिछले दिनों दिल्ली से 4 बोट करीब साढ़े 6 लाख की लागत से मंगवाई गई है। इस बोट का टेक्निकल टीम से निरीक्षण कराकर दीपावली के पूर्व 18 अक्टूबर से बोटिंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है। लेकिन बोटिंग के शौकीनों की कमी से बोटिंग संचालन का खर्च अधिक हो रहा है, वहीं इनकम ना के बराबर हो रही है। जिसका भार सीधे-सीधे नगर पालिका को वहन करना पड़ रहा है।

चार में तीन बंद चल रही एक मात्र बोट

मोती तालाब में बोटिंग की व्यवस्था बनाने के लिए भले ही साढ़े 6 लाख रुपए खर्च कर 04 बोट मंगाई गई हो, लेकिन वर्तमान समय में यहां महज 01 बोट का ही संचालन किया जा रहा है। अन्य 03 बोट उद्यान की शोभा बढ़ा रही है। एक बोट में टेक्निकल फाल्ट आने से उसे पानी में तक नहीं उतारा गया है।
जानकारों की माने तो मोती तालाब में बोटिंग के लिए गोताखोरों की कमी बनी हुई है। यहां महज एक गोताखोर नियुक्त है। इसलिए 01 बोट का ही संचालन किया जा रहा है। जबकि अन्य बोट शोभा की सुपारी साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि जब तक 03 गोताखोर की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अन्य 03 बोटो का संचालन भी नहीं किया जाएगा।

इसलिए नहीं पहुंच रहे शौकीन

मोती उद्यान के तालाब में शौकीनों की कमी की कई वजह मानी जा रही है। एक वजह तीज त्यौहार का होना भी बताया जा रहा है। वर्तमान समय में दीपोत्सव के बाद मढ़ई मेलों का दौर प्रारंभ है। लोग अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने में व्यस्त है। इस कारण भी यहां नौका विहार के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने को लेकर भी कमी का कारण बताया जा रहा है। सीधा असर नपा के राजस्व पर भी पड़ता नजर आ रहा है।

नपा पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी

मोती उद्यान में महज 20 रुपए शुल्क में बोटिंग की व्यवस्था मिल रही है। इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नपा संभाल रही है। 4 बोट में से एक बोट में माइनर टेक्निकल फाल्ट आने से उसे पानी में नहीं उतारा गया है। गोताखोर की व्यवस्था, उनकी तन्खा, लाइफ जैकेट अन्य खर्च सभी नपा को करना है। ऐसे में यदि यहां बोटिंग करने वालों की तादाद में इजाफा नहीं होता तो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। बता दें कि इसके पूर्व यहां 6 बोट हुआ करती थी। जिनका सुचारू संचालन अन्य व्यवस्था व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी। लेकिन बोट काफी पुरानी होने के चलते समय-समय पर उनका मेंटेनेंस नहीं हो सका था। इस कारण पूर्व की सभी बोट खराब होकर कबाड़ हो चुकी है।
वर्सन
शौकीनोंकी कम की वजह से सभी बोट नहीं चलाई जा रही होगी। शहरवासी इस व्यवस्था की मांग कर रहे थे। अब यह व्यवस्था नपाध्यक्ष ने अथक प्रयास कर शुरू करवा दी है। इसका पूरा लाभ शहरवासी उठा सकते हैं।
सूर्यप्रकाश उके, प्रभारी सीएमओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया, घाटे का सौदा साबित हो रही नपा की नौका विहार

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान विष्णु यज्ञ से पावन जराहमोहगांव में आज से पांच दिवसीय मेले का आगाज

कार्तिक पूर्णिमा की रात टीपुर जलने के साथ होगी शुरूआत
बालाघाट

मॉ-बाप से गले मिलकर भावुक हुई सुनीता, छलके आंसू

आत्मसमर्पण करने वाली हार्डकोर नक्सली से मिलने पहुंचे माता-पिता-
बालाघाट

फरार डिप्टी रेंजर टीकाराम हिनोते जबलपुर से गिरफ्तार

बिना प्रोटोकाल के बाघिन का शव जलाने का मामला
बालाघाट

बालाघाट के कटेझिरिया के जंगल में सुरक्षा बल-माओवादियों के बीच मुठभेड़, 800 जवानों ने संभाला मोर्चा

MP News
बालाघाट

बड़ी खबर: MP में पहली बार महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल बाद डाले हथियार

Female Naxalite sunita surrenders Hawk Force balaghat mp news
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.