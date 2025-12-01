समूह से जुडकऱ ललिता हर माह कमा रही 45 हजार

ललिता की कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। ललिता बतातीं है कि उन्होंने बी कॉम तक शिक्षा अध्ययन की है। परिवार मे दो छोटे बच्चे हैं, जो 5 वीं व पहली कक्षा में अध्ययनरत हैं। ललिता के परिवार में कुल 4 सदस्य है। देवर भी साथ रहते है। ललिता के अनुसार समूह से जुडऩे के पहले परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थति कमजोर थी। घर के मुखिया को परिवार चलाने छोटी मोटी मजदुरी पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब वे आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं।