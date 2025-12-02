कई केंद्रों में पूरे दिन छाई रही वीरानी, स्लॉट बुकिंग कराने पहुंचे कुछ किसान

इस वर्ष जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने 2 लाख 27 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। लेकिन धान बेचने के लिए अब तक ज्यादातर किसानों ने स्टॉल बुकिंग तक नहीं कराए हंै। वहीं बिना स्टॉल बुकिंग के धान खरीदी नहीं हो पा रही है। एक ओर किसान अपना उपार्जन बचने के लिए स्लॉट बुक करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वही सर्मथन मूल्य में महज 69 पैसे का इजाफा होने से किसान परेशान है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन बाद ही किसान इसमें रुचि दिखाएंगे। इसके बाद जिले में धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा।