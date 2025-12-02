Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

कई केंद्रों में पूरे दिन छाई रही वीरानी, स्लॉट बुकिंग कराने पहुंचे कुछ किसान

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 02, 2025

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

पहले दिन नहीं हो पाई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

प्रदेश के साथ ही जिले में भी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू की गई है। जिले में 185 केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन पहले दिन किसी भी केंद्र में खरीदी नहीं हो पाई। अधिकांश केंद्र सूने नजर आए, वहीं धान बेचने के लिए इक्का-दुक्का किसानो ने केंद्र पहुंचकर स्लाट बुक कराया। स्लॉट बुक करने वाले किसानों ने वादे के मुताबिक 3100 रुपए धान का सर्मथन मूल्य ना मिलने पर अपनी नाराजगी भी जताई।

पहले दिन जिले के ज्यादातर किसान अपनी धान बेचने केंद्र नहीं पहुंचे। केंद्रों में वीरानी नजर आई। केंद्रों में साफ-सफाई कर केंद्र प्रभारी किसानों की राह ताकते नजर आए। पत्रिका ने गोंगलाई मंडी स्थित धान खरीदी केंद्र के हाल जाने। यहां 10 गांव के किसानों की धान खरीदी जानी है, लेकिन दोपहर तक इस केंद्र में धान बेचने किसान नहीं पहुंचे। बारदानों की छपाई, मार्किंग के अलावा विद्युत की व्यवस्था, किसानों के रुकने, पानी पीने, कैंटिन सहित अन्य व्यवस्थाएं बनाते लेबर दिखाई दिए।

पंजीकृत किसानों की खरीदी जाएगी धान

गोंगलाई मंडी परिसर में बनाए गए धान खरीदी केंद्र में 1253 से अधिक पंजीकृत किसान है। इस धान खरीदी केंद्र में बगदरा, कोसमी, सरेखा, बूढ़ी, खैरी, भटेरा, बालाघाट, गोंगलाई, गायखुरी और नवेगांव ऐसे 10 गांव आते हैं। लेकिन इस केंद्र में भी कोई किसान धान बेचने नहीं पहुंचा। कुछ एक किसान स्लाट बुक कराने पहुंचे थे।

किसानों ने नहीं दिखाई रुचि

इस वर्ष जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने 2 लाख 27 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। लेकिन धान बेचने के लिए अब तक ज्यादातर किसानों ने स्टॉल बुकिंग तक नहीं कराए हंै। वहीं बिना स्टॉल बुकिंग के धान खरीदी नहीं हो पा रही है। एक ओर किसान अपना उपार्जन बचने के लिए स्लॉट बुक करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वही सर्मथन मूल्य में महज 69 पैसे का इजाफा होने से किसान परेशान है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन बाद ही किसान इसमें रुचि दिखाएंगे। इसके बाद जिले में धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा।

घोषणा पर अमल नहीं

शासन द्वारा पिछले वर्ष 2300 रु समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई थीए जबकि इस वर्ष महज 69 पैसे मूल्य बढाया गया है।जिसके चलते इस वर्ष 2369 रु प्रति क्विंटल के हसाब से धान की खरीदी होनी है। लेकिन किसानों के साथ ही किसान संगठनए जिला सरपंच संघए किसान गर्जनाए और जनपद सदस्य संघ सहित विभिन्न संगठनोंए द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप किसानों को उनकी धान की उपज का मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देने की मांग की जा रही है।

छग में वादा पूरा तो मप्र में क्यों नहीं

किसानों की सरकार के प्रति नारजगी बढ़ रही है। 3100 समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग किसानों ने की है। किसानों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान मप्र व छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा ने 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए जाने की घोषणा की गई थी। छग में तो वादा को पूरा किया गया, लेकिन मप्र में इसे पूरा नहीं किया गया है। किसान परेशान है। मजबूरी में 2369 रुपए के दाम पर फसल बेचने के लिए स्लाट बुक करा रहे हंै। हालांकि पहले दिन कम संख्या में किसानों स्लाट बुक कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / कई केंद्रों में पूरे दिन छाई रही वीरानी, स्लॉट बुकिंग कराने पहुंचे कुछ किसान

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल से फिर सामने आई महिला चिकित्सक की मनमानी- परिजनों ने मचाया हंगामा, महिला चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप कहा प्रसूता को नहीं मिला उपचार, कार्रवाई की मांग

अधिक ब्लडिंग होने से गर्भ में थमी बच्चे की धडकऩ, हुई मौत
बालाघाट

ड्यूटी टाइम खत्म होने से डॉक्टर ने नहीं कराया प्रसव, गर्भ में ही थम गई बच्चे की धडकऩें, हुई मौत

Doctor in Balaghat did not perform delivery due to overtime
बालाघाट

बहन की स्मृति में खिलाडिय़ों को भेंट की स्टिक और किट

बहन की स्मृति में खिलाडिय़ों को भेंट की स्टिक और किट
बालाघाट

रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सालेबर्डी का मामला

रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सालेबर्डी का मामला
बालाघाट

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार

लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम साल्हे ला का मामला
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.