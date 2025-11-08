किराए के लायसेंस पर चल रहे मेडिकल स्टोर, फार्मासिस्ट का अता पता नहीं

जिले भर में जुगाड़ के फार्मासिस्ट से दवा बेचकर मुनाफा कमाने वाले मेडिकल संचालकों की संख्या काफी अधिक है। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या ड्रग इंस्पेक्टर को जनहित से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे मेडिकल स्टोरों की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। जबकि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में करीब 800 से 1000 की संख्या में मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। जिसमें से 30 फ ीसदी से अधिक बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। ऐसे में डिग्री होल्डर के लाइसेंस किराए पर लेकर दुकानें संचालित की जाती है। इसके लिए दवा विक्रेता लाइसेंसी को घर बैठे ही मासिक दो से तीन हजार रुपए बतौर किराए के रूप में दे रहे हैं। किसी भी दवा दुकान पर दवा की बिक्री के दौरान होने वाली गड़बड़ी का जिम्मेदार उस दुकान का लाइसेंस धारक ही होता है, लेकिन अधिकतर दवा की दुकानें किराए के लाइसेंस पर चलाई जा रही है। जबकि लाइसेंस धारक दुकान पर होते ही नहीं है।

आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। क्षेत्र के सभी मेडिकलों की जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वप्रिल सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर