प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह करेंगें ध्वजारोहण

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जिले में भी उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 09 बजे से होगा। मप्र शासन के स्कूल शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहेंगें व ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। 15 अगस्त को सभी शासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में सुबह 07 से 08 बजे तक ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह में 09 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संदेश का वाचन किया जाएगा। 11 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का समापन होगा।