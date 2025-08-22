इन इलाकों में 20 किमी दूर मिलता है BSNL का नेटवर्क, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

MP News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में बीएसएनएल का टॉवर लगा है, फिर भी सिग्नल नहीं मिल रहा है।
बैहर और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जंगल इलाके के 18 से ज्यादा गांवों के लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांगुलपारा के बंजारी में ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को चक्काजाम किया गया। जिसमें वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नेटवर्क के लिए 20 किलोमीटर दूर बालाघाट और उकवा जाना पड़ता है। 30 मई को जनसमस्या शिविर में और 5 मई को जनसुनवाई में ग्रामीणों के द्वारा नेटवर्क का मुद्दा उठाया गया था। मगर, प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
परसवाड़ा जनपद सदस्य ने बताया कि नेटवर्क की समस्या से केवाईसी, पेंशन, संबल और मनरेगा से जुड़े हुए काम प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी काम भी नेटवर्क की वजह से रूका हुआ है।