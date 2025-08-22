Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

इन इलाकों में 20 किमी दूर मिलता है BSNL का नेटवर्क, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

MP News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर दिया।

बालाघाट

Himanshu Singh

Aug 22, 2025

MP News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बालाघाट-बैहर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में बीएसएनएल का टॉवर लगा है, फिर भी सिग्नल नहीं मिल रहा है।

नेटवर्क के चलते तीन दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित

बैहर और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जंगल इलाके के 18 से ज्यादा गांवों के लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांगुलपारा के बंजारी में ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को चक्काजाम किया गया। जिसमें वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है।

20 किलोमीटर दूर मिलता है नेटवर्क

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नेटवर्क के लिए 20 किलोमीटर दूर बालाघाट और उकवा जाना पड़ता है। 30 मई को जनसमस्या शिविर में और 5 मई को जनसुनवाई में ग्रामीणों के द्वारा नेटवर्क का मुद्दा उठाया गया था। मगर, प्रशासन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मनरेगा, संबल जैसे कई काम प्रभावित

परसवाड़ा जनपद सदस्य ने बताया कि नेटवर्क की समस्या से केवाईसी, पेंशन, संबल और मनरेगा से जुड़े हुए काम प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी काम भी नेटवर्क की वजह से रूका हुआ है।

Updated on:

22 Aug 2025 04:16 pm

Published on:

22 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / इन इलाकों में 20 किमी दूर मिलता है BSNL का नेटवर्क, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

