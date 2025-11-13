एमपी में ’50 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘सचिव’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले से सामने आया है। यहां पर पंचायत सचिव को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है।
आवेदक अंकुश चौकसे ने बताया कि पट्टे की जमीन पर निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत उकवा में आवेदन दिया था। आरोपी ग्राम पंचायत सचिव उकवा योगेश हिर्वाने ने निर्माण हेतु एनओसी देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त जबलपुर की गई थी।
सत्यापन के दौरान निर्माण कार्य के लिए एनओसी जारी करने की एवज पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी पंचायत सचिव रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग