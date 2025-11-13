एमपी में ’50 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘सचिव’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

आवेदक अंकुश चौकसे ने बताया कि पट्टे की जमीन पर निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत उकवा में आवेदन दिया था। आरोपी ग्राम पंचायत सचिव उकवा योगेश हिर्वाने ने निर्माण हेतु एनओसी देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त जबलपुर की गई थी।