शहीद इंस्पेक्टर की अंतिम विदाई में फूट-फूटकर रोए SP समेत कई पुलिसकर्मी, गांव में छाया मातम

इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की भर्ती 2016 में हुई थी। साल 2018 से वह हॉकफोर्स में पदस्थ थे। दो बार जिले में हुए पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 2023 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर वे निरीक्षक बने थे। वर्तमान में उनकी तैनाती हॉकफोर्स किन्ही में थी। तीन राज्यों के जवानों की संयुक्त टीम के ऑपरेशन में देर रात वे बोरतलाव थाना क्षेत्र में तैनात थे।