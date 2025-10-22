नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने दीपावली पर्व पर स्थानीय पथ विक्रेताओं से की खरीदारी

दीपों के पर्व दीपावली पर आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े और नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। स्थानीय पथ विक्रेताओं से संवाद किया। इस दौरान अध्यक्ष ठाकुर के साथ मौसम हरिनखेड़े, मोनू पांडेय, मीना चावड़ा, समीर चौरसवाल, कमलेश पांचे, रेना सुराना अन्य पार्षदगण एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर स्थानीय पथ विक्रेताओं से स्वदेशी वस्तुएं क्रय कर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया।

नपाध्यक्ष ठाकुर ने विशेष रूप से महिला पथ विक्रेताओं से संवाद किया। उनके व्यापार, बिक्री की स्थिति तथा उन्हें आने वाली कठिनाइयों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उन्हें बताया की सभी मिट्टी के द्वारा हस्तकला से निर्मित उत्पादों को पथकर से पूर्णत: छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद से न केवल नगर की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि स्व रोजगार से जुड़ी महिलाओं और छोटे व्यापारियों को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता है।