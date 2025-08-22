न समय पर एम्बुलेंस पहुंचती है न अस्पताल में मिल पा रहा उपचार

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चाकाहेटी के अर्जुन टोला की 25 वर्षीय आदिवासी प्रसूति महिला सरिता चमन लाल कुम्भरे की पिछले दिनों मौत हुई है। ग्रामीणों की माने तो गत रविवार की रात्रि करीब साढ़े 09 बजे चमनलाल ने गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ अपनी पत्नी सरिता को बम्हनी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती करवाया था। अचानक से तबियत बिगडऩे पर स्वास्थ्य कर्मी ने सरिता को रेफर कर दिया। एंबुलेंस को कॉल करने पर 02 घंटे बाद पहुंचने की जानकारी मिली। निजी वाहन से सरिता को तुमसर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जच्चा- बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने सोमवार को सरिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बताया गया कि अधिक रक्त स्त्राव के कारण सरिता को रेफर किया गया था। 05 वर्ष पूर्व सरिता का चमन लाल के साथ विवाह हुआ था। सरिता पहली बार गर्भवती हुई थी।