ना पोल शिफ्ट हुए ना हटा अतिक्रमण, डायवर्सन मार्ग को लेकर भी ठंडे बस्ते में मामला

भटेरा ओवर ब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ होने के दौरान लग रहा था कि बाधक बनने वाले बिजली पोल और खासकर अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर सडक़ के किनाने जस का तस लगे हुए हंै। ऐसे में सडक़ का चौड़ीकरण कैसे होगा समझ से बाहर है। इसके अलावा मार्ग के दोनों ओर कच्चे व पक्के 200 से अधिक निर्माण कार्यों को चिन्हित किया गया है। इनमें 114 की ओर से दावे आपत्ति आए हैं। मुआवजा की राशि 20 करोड़ निर्माण एजेंसी सेतु संभाग की ओर से जमा हो गई है। लेकिन यह राशि अब तक प्रभावितों को नहीं मिल पाई है। जागरूकजनों का मानना है कि इन सब कार्यो के किए बगैर निर्माण कार्य में गति नहीं आ सकती है।