कछुए पर तांत्रिक क्रिया कर धन वर्षा, नौ आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग के अनुसार ग्राम पौनी में मुखबीर की सूचना पर 21 नवंबर को रात्रि वन अमले ने कोसमारा से लांजी मार्ग में नाकेबंदी कर एवं चौपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वन्यप्राणी कछुआ 02 नग जीवित अवस्था में जब्त किए गए। जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में अपराध बंदी रखना की श्रेणी में आता है। इस मामले में नौ आरोपियों में चैनलाल पिता गोंदीलाल ठाकरे (56) पानगांव किरनापुर, राजेश पिता पांडुरंग बावने (40) लोहारा किरनापुर, श्रीराम पिता गुलाबचंद नागेश्वर (36) टेमनी लांजी, विष्णु पिता राधेलाल बिसेन (44) बिलगांव लांजी, राजाराम पिता दशरथ मेश्राम (60) लोहारा किरनापुर, आशीष पिता दिलिप मंडलेकर (26) पलेरा किरनापुर, दीपक पिता रमेशसिंह चौहान (31) टेमनी लांजी, ससेन्द्र पिता सुरेन्द्र सिंह चन्देल (21) टेमनी लांजी, कोमल पिता सुरजलाल घोरमार (26) किरनापुर हिरासत लेकर पुछताछ हेतु वन परिक्षेत्र कार्यालय पश्चिम लांजी सा लाया गया। इस घटना का भारतीय वन्यप्राणी संरक्षण अधिनयम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय प्रथम श्रेणी लांजी में प्रस्तुत किया गया।