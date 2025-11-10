उत्तर उकवा सामान्य टीम के 28 दिन बाद भी हाथ खाली, चौथा आरोपी गिरफ्त से दूर

वन विभाग को पूछताछ में ग्राम मैरा के आरोपी सतीश भलावी ने बाघ के नाखून का राज खोला था। 18 अक्टूबर को वन अमले ने मैरा लामता के जंगल से बाघ के शव का कंकाल भी खोद निकाला गया। बाघ चार साल पूर्व मृत हालत में नाले के पास देखे जाने की बात आरोपित ने वन विभाग को बताया गया। बाघ नाखून मामले में अब तक तीन आरोपित जेल जा चुके हैं। नाखून व्यापारी को बेचने वाला ग्राम फंडकी मोहगांव निवासी किशोर उर्फ नंदकिशोर पटले फरार है। बताया जा रहा है कि उकवा सामान्य अंतर्गत 12 अक्टूबर को छपरवाही से अमरूटोला मार्ग पर चार व्यक्तियों के द्वारा बाघ के नाखूनों को बेचने के लिए व्यापारी का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी पहुंचने के पहले ही वन विभाग को देख भागने लगे। जिसमें पहले दिन दो लोगों को पकड़ा गया। दो दिन बाद तीसरे आरोपी को जल्द ही हिरासत में लिया गया था। इन आरोपी के पास से लाल कपड़े की पोटली में बंधे 13 बाघ नाखून बरामद किए थे, लेकिन आरोपी ने बाघ से 18 नाखून निकालना बताया था। इसमें अभी तक पांच नाखून नहीं कोई अता पता समझ नहीं आ रहा है।