अब तीन माह के एस्टेंशन का दिया गया अभयदान

समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विभाग ने निर्माण एजेंसी को छह माह अतिरिक्त समय देकर अभयदान दिया है। लोक निर्माण विभाग सेतू संभाग के एसडीओ की माने तो बारिश के समय पुल निर्माण नहीं करवाया जाता है। इस कारण काम में देरी हुई है। इन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी को छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण करवा लिया जाएगा। जानकारों की माने तो यह कार्य वहीं निर्माण एजेंसी करवा रही है, जिन्होंने लांजी थानेगांव में पानी टंकी का घटिया निर्माण कार्य करवाया था, जो निर्माण के दौरान ही ढह गई थी। उस मामले को भी ढांक के तीन पात कर कोई कार्रवाई नहीं गई, बल्कि दोबारा उसी एजेंसी से टंकी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

वर्तमान में कार्य रूका नहीं है, बल्कि प्रगतिरत है। बारिश और अन्य व्यवधानों के कारण कार्य में देरी हुई है। इस कारण अब छह माह का अतिरिक्त समय निर्माण एजेंसी को दिया गया है। इस अवधि में काम पूर्ण करवा लिया जाएगा।

अर्जुन सिंह सनोडिया, एसडीएम सेतू संभाग लोनिवि