अब तीन माह के एस्टेंशन का दिया गया अभयदान

रामपायली और बिठली के बीच बन रहे 275 मीटर लंबे पुल निर्माण का मामला
जिले की धार्मिक नगरी रामपायली से बिठली के बीच 275 मीटर लंबा वृहद पुल निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन अब इस 1046 लाख के पुल निर्माण कार्य पर लापरवाही का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार पुल निर्माण को लेकर निर्माण एजेंसी को दी गई 18 माह की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। बावजूद इसके अब भी बड़ी मात्रा में कार्य शेष है। संबंधित विभाग ने इस मामले में निर्माण एजेंसी का बचाव करते हुए छह माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। लेकिन कच्छप गति से चल रहे निर्माण कार्य को देखकर यह कार्य समय पर पूरा हो सकेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है।
रामपायली की चंदन नदी पर 1046.56 लाख की लागत से 275 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति 16 दिसंबर 2022 को मिली थी। कार्यादेश अनुुबंध 31 मई 2023 को हुआ था। अनुबंध की शर्तो के मुताबिक निर्माण कार्य को 18 माह में पूर्ण किया जाना था। लेकिन अब तक काम पूर्ण नहीं हो सका है। जानकारों का कहना है कि अभी भी करीब 40 फीसदी काम बाकी है। इस कार्य को करवाए जाने निर्माण एजेंसी को छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। लेकिन इस अवधि में भी शत प्रतिशत कार्य पूर्ण होना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
चंदन नदी पर पुल के अभाव में रामपायली सहित आस-पास के आधा सैकड़ा से अधिक गांवों के ग्रामीणों को आने-जाने में हर मोड़ पर बेहद परेशानियों का समाना करना पड़ता है। बारिश के दौरान नदी में पानी होनेे पर ग्रामीणों को मीलों की दूरी तय कर गंतव्य स्थानों की ओर पहुंचना पड़ता है। जबकि पुल बनने से ग्रामीणों को महज 3 से 4 किमी की दूरी तय कर रामपायली होते हुए खैरलांजी के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचने में आसानी होगी।
रामपायली के प्रसिद्ध श्रीराम बालाजी मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं को भी पुल के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष यहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दस दिवसीय वृहद मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मप्र के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन्हें भी पुलिस के अभाव में फेरा लगाकर मेला स्थल पहुंचना पड़ा। पुल के अभाव में अधिकांश ग्रामीण नदी पार कर मंदिर तक पहुंचते भी नजर आए।
समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विभाग ने निर्माण एजेंसी को छह माह अतिरिक्त समय देकर अभयदान दिया है। लोक निर्माण विभाग सेतू संभाग के एसडीओ की माने तो बारिश के समय पुल निर्माण नहीं करवाया जाता है। इस कारण काम में देरी हुई है। इन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी को छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण करवा लिया जाएगा। जानकारों की माने तो यह कार्य वहीं निर्माण एजेंसी करवा रही है, जिन्होंने लांजी थानेगांव में पानी टंकी का घटिया निर्माण कार्य करवाया था, जो निर्माण के दौरान ही ढह गई थी। उस मामले को भी ढांक के तीन पात कर कोई कार्रवाई नहीं गई, बल्कि दोबारा उसी एजेंसी से टंकी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।
वर्तमान में कार्य रूका नहीं है, बल्कि प्रगतिरत है। बारिश और अन्य व्यवधानों के कारण कार्य में देरी हुई है। इस कारण अब छह माह का अतिरिक्त समय निर्माण एजेंसी को दिया गया है। इस अवधि में काम पूर्ण करवा लिया जाएगा।
अर्जुन सिंह सनोडिया, एसडीएम सेतू संभाग लोनिवि
