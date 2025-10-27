9 करोड़ के पुलिया का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

निर्माण कार्य और नदी में पानी की स्थिति को देखते हुए पटेल ने ठेकेदार और अधिकारी को मौके पर बुलवा कर पुल निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री को देखकर नदी में वैकल्पिक रास्ता बनवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के एक ओर ठेकेदार ने खेतों की मिट्टी लाकर साइड सोल्डर को भरा गया है। बारिश के समय बाढ़ के पानी के कारण मिट्टी का कटाव होने से पानी ग्राम के अंदर प्रवेश कर सकता है। ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द करें।