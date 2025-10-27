9 करोड़ के पुलिया का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

विधायक पटेल भी रहे शामिल, समय सीमा में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने दिए निर्देश
9 करोड़ 40 लाख की लागत से चंदन नदी पर बिठली से रामपायली के बीच निर्माणाधीन पुल का एसडीओ अर्जुनसिंह सनोडिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक विवेक पटेल भी मौके पर पहुंचे थे। इस पुल का निर्माण कार्य लांजी की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक और एसडीओ ने निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री को देखा और संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार से पुल निर्माण कार्य में कोताही ना बरते, निर्माण कार्य में अच्छी सामग्री का उपयोग करें।
विधायक विवेक पटेल ने कहा कि कुछ दिनों बाद कार्तिक माह में रामपायली मेला प्रारंभ होगा और अभी पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ है। अगले एक महीने बाद नवंबर माह में इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होना था। मगर देखकर लगता है कि यह पुल बनने में लगभग 5-6 माह और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को मेले में पहुंचने पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, अभी नदी में पानी का बहाव तेज हैं। नदी पार करने में महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
निर्माण कार्य और नदी में पानी की स्थिति को देखते हुए पटेल ने ठेकेदार और अधिकारी को मौके पर बुलवा कर पुल निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री को देखकर नदी में वैकल्पिक रास्ता बनवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के एक ओर ठेकेदार ने खेतों की मिट्टी लाकर साइड सोल्डर को भरा गया है। बारिश के समय बाढ़ के पानी के कारण मिट्टी का कटाव होने से पानी ग्राम के अंदर प्रवेश कर सकता है। ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द करें।
