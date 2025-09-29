Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

पांडुतला टोल नाके में डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपियों की तलाश जारी

पांच आरोपी गिरफ्तार, 98 हजार नकद और 2 मोबाइल बरामद

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Sep 29, 2025

पांच आरोपी गिरफ्तार, 98 हजार नकद और 2 मोबाइल बरामद

पांच आरोपी गिरफ्तार, 98 हजार नकद और 2 मोबाइल बरामद

जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने पांडुतला टोल प्लाजा में 19 सितंबर की रात हुई डकैती का खुलासा पुलिस ने किया है। इस मामले में जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 98000 रुपए नकद, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घटना में शामिल अन्य करीब 6 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस की विशेष टीम कर रही है। रविवार को प्रेसवार्ता कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया।

जानकारी के अनुसार पांडुतला टोल प्लाजा के मैनेजर वरुण प्रताप सिंह निवासी मुरैना ने गढ़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर की रात करीब 8.15 बजे मुकेश सैय्याम, रंजीत साहू, सुदर्शन धुर्वे और संतोष धुर्वे अपने ओवरलोडेड ट्रक लेकर टोल प्लाजा पहुंचे। ओवरलोड चार्ज को लेकर विवाद और गाली गलौज के बाद आरोपियों ने अधूरा भुगतान कर ट्रकों को निकाल लिया। रात करीब 11 बजे मुख्य आरोपी रंजीत साहू अपने 10-11 साथियों के साथ टोल प्लाजा आया। सभी ने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे और हाथों में लाठी डंडे थे। उन्होंने बूथों पर जमकर तोडफ़ोड़ की, कांच, कम्प्यूटर सिस्टम, कैमरे और टोल प्लाजा की बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त कर दी। टोल कर्मचारियों से मारपीट कर बूथ में रखी 113400 नकद राशि और 2 मोबाइल फोन भी लूट लिए।

विशेष टीम का किया गया गठन

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर आदर्शकांत शुक्ला और एसडीओपी बैहर करणदीप सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़ी भूपेन्द्र पन्द्रों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर गिरफ्तारियां कीं। आरोपियों में रंजीत साहू निवासी अहमदपुर थाना बम्हनी, गणेश साहू निवासी चौरंगा बिछिया, मुकेश सैय्याम निवासी चारटोला, अजय कोकडिय़ा निवासी सारसडोली बिछिया और सुदर्शन धुर्वे निवासी पड़रिया बिछिया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 98 हजार नकद, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। थाना गढ़ी में अपराध दर्ज कर आरोपियों पर धारा 310 (2), 296, 115 (2), 351 (3) बीएनएस, 3 (2) ड सार्वजनिक संपत्ति तथा नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

Published on:

29 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / पांडुतला टोल नाके में डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपियों की तलाश जारी

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

