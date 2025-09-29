पांडुतला टोल नाके में डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपियों की तलाश जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर आदर्शकांत शुक्ला और एसडीओपी बैहर करणदीप सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़ी भूपेन्द्र पन्द्रों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर गिरफ्तारियां कीं। आरोपियों में रंजीत साहू निवासी अहमदपुर थाना बम्हनी, गणेश साहू निवासी चौरंगा बिछिया, मुकेश सैय्याम निवासी चारटोला, अजय कोकडिय़ा निवासी सारसडोली बिछिया और सुदर्शन धुर्वे निवासी पड़रिया बिछिया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 98 हजार नकद, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। थाना गढ़ी में अपराध दर्ज कर आरोपियों पर धारा 310 (2), 296, 115 (2), 351 (3) बीएनएस, 3 (2) ड सार्वजनिक संपत्ति तथा नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।