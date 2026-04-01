नक्सल से मुक्त गांवों में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी प्रारंभ

बताया गया कि अति नक्सल प्रभावित रहे बैहर, बिरसा, किरनापुर, लांजी व परसवाड़ा विकासखंड के 100 ग्रामों को चिन्हित कर विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास की योजना तैयार की जा रही है। 300 करोड़ से अधिक के कार्य प्रास्तावित हैं। जल संसाधन विभाग ने 16 ग्रामों में सिंचाई योजनाएं तैयार की है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने स्टॉपडेम और चेकडेम जैसे लघु सिंचाई कार्य प्रस्तावित किए हैं।