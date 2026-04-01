सरकारी शराब दुकान मोती नगर की शिफ्टिंग का नई जगह विरोध शुरू, समर्थन में नपा अध्यक्ष

कहा कि मोती नगर चौक वार्ड नंबर 24, 25, 32, 33 से लगा है। जिस जगह दुकान खोली जा रही है, वहां से चंद कदम दूर आईजी कार्यालय है। जहां दुकान खुल रही है उसके सामने उद्यान है। कुछ दूरी पर गल्र्स छात्रावास व स्कूल है। प्रदर्शनकारियों ने दुकान के सामने हवन-पूजन किया। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। शाम तक प्रदर्शन जारी था। इसको लेकर पुलिस की तैनाती की गई थी।