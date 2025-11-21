Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

मजदूर की मौत पर भडक़ा जनाक्रोश, सडक़ पर शव रखकर देर रात तक किया प्रदर्शन

मृतक के परिजनों को एचसीएल से मुआवजा दिलाने की मांग बस पलटने से 22 मजदूर हुए थे घायल, एक की इलाज के दौरान हुई है मौत

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Nov 21, 2025

मृतक के परिजनों को एचसीएल से मुआवजा दिलाने की मांग

मृतक के परिजनों को एचसीएल से मुआवजा दिलाने की मांग

ताम्र परियोजना मलाजखंड में 11 नवंबर को हुए बस हादसे में करीब 22 मजदूर घायल हो गए थे। इनमें से गंभीर रूप से घायल मजदूर मंगलेश पिता कन्हैया यादव (38) ग्राम भीड़ी परसवाड़ा की उपचार के दौरान बुधवार को रायपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक के परिजन, नाते रिश्तेदार व ग्रामीणों ने रायपुर से शव आने के पूर्व ही शाम से ताम्र परियोजना के मुख्य गेट के सामने एकजुट हो गए थे। शव पहुंचने पर एचसीएल के सामने शव रखकर गुरूवार की प्रात: करीब साढ़े तीन बजे तक प्रदर्शन किया गया। सभी ने मुआवजा राशि की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया।
इधर, प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही बैहर विधायक संजय उइके भी मौके पर पहुंचे थे। जिन्होंने परिजनों व प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर ताम्र परियोजना में काम कर रही एसएमएस कंपनी के पदाधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ जाने वाला मार्ग बाधित रहा।

12 सूत्रीय मांगों पद प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मंगलेश यादव अपने घर में कमाने वाला एक ही था। अब घर में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र है। ऐसे में उन्हें जीविका चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मृतक के परिजनों को पालन पोषण के लिए दो करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाए। मृतक की पत्नी को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में स्वास्थ्य केंद्र मलाजखंड में कार्य पर रखने का प्रावधान लिखित में दें। बच्चे की शिक्षा का प्रबंधन आजीवन हो। पूरे परिजनों को नि:शुल्क इलाज मिलता रहे सहित 12 सूत्रीय मांगें शामिल है।

आश्वासन पर माने ग्रामीण

मौके पर पहुंचे विधायक संजय उइके और प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित कंपनी के अधिकारियों से चर्चा के बाद नियमानुसार मुआवजा सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कहीं जाकर परिजन माने और धरना प्रदर्शन को विराम दिया गया।

ऐसे हुई थी घटना

एसएमएस कंपनी की एक बस मजदूरों को ताम्र खदान के अंडर ग्राउंड क्षेत्र में ले जा रही थीं। इसी दौरान साउथ ब्लाक में बस का ब्रेक फेल होने के कारण वह कई मीटर तक घिसटती चली गई। जिससे कई मजदूर घायल हो गए थे। इनमें से मंगलेश यादव को गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजा गया था। मलाजखंड थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि मंगलेश यादव के शव को रायपुर से मलाजखंड लाने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन किया था। जिन्हें समझाईश देकर धरना आंदोलन समाप्त करवाया गया। इस मामले में पहले ही एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। मजदूर की मौत के बाद अब एफआइआर में संबंधित धाराओं को बढ़ाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / मजदूर की मौत पर भडक़ा जनाक्रोश, सडक़ पर शव रखकर देर रात तक किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चंद दिनों में ही उखडऩे लगी देवरीटोला में बनी सीमेंट सडक़ सीसी सडक़ से बाहर आई नुकीली गिट्टियां, चढ़ाया सीमेंट का लेप

चंद दिनों में ही उखडऩे लगी देवरीटोला में बनी सीमेंट सडक़ सीसी सडक़ से बाहर आई नुकीली गिट्टियां, चढ़ाया सीमेंट का लेप
बालाघाट

शहीद इंस्पेक्टर की अंतिम विदाई में फूट-फूटकर रोए SP समेत कई पुलिसकर्मी, गांव में छाया मातम

बालाघाट

कर्मचारियों के घायल या बीमार होने पर अन्य अस्पतालों की लेनी पड़ रह शरण सर्व सुविधायुक्त अस्पताल और मेडिकल स्टॉफ की दरकार

कर्मचारियों के घायल या बीमार होने पर अन्य अस्पतालों की लेनी पड़ रह शरण
बालाघाट

रामपायली और बिठली के बीच बन रहे 275 मीटर लंबे पुल निर्माण का मामला

रामपायली और बिठली के बीच बन रहे 275 मीटर लंबे पुल निर्माण का मामला
बालाघाट

एमपी में हेलमेट न लगाने पर कॉन्स्टेबल सस्पेंड, SP ने लिया एक्शन

balaghat
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.